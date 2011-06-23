Dolar 1,63'ü aştı, 2 yılın zirvesini gördü

T24 - Merkez Bankası'nın faiz kararı öncesi 1,62'nin üzerinde seyreden dolar faizin değişmemesi sonrası 1,63'ü aştı.

Merkez Bankası'nın PPK toplantısı öncesinde devam eden yabancı çıkışlarıyla 1,62 seviyesinin üzerine çıkan dolar/TL Merkez'den gelen karar sonrasında 1,63'ü aştı.

Bankalararası piyasada dolar dolar Mayıs 2010'da gördüğü 1.63 seviyesine; ardından da kayıplarını sürdürerek Nisan 2009'da gördüğü 1.6360 seviyesine kadar yükseldi.

RBS ekonomisti Timothy Ash, "Genel olarak oldukça güvercin yorumlar... TL üzerindeki baskının devam edeceğini düşünüyorum... Açıklamadan TCMB'nin döviz piyasasında zayıflama hakkında oldukça rahat olduğunu görüyoruz" dedi.

Bir süredir devam eden yabancı çıkışlarının bugün de sürdüğünü belirten bankacılar, kur ve faizde gelinen seviyeleri "kritik" olarak nitelendirirken, dolar/TL'de 1,6250-1,6300 seviyesinin aşılmasının, gösterge faizde ise yüzde 9.15 seviyesinin üzerinde kapanış ve 9.20 bileşiklerin üzerinin test edilmesinin ise daha da sert yükselişleri beraberinde getirebileceğini belirttiler.

"Euro/dolar paritesi 1,44'lere giderken dolar/TL 1,6150'nin altına inemiyor" diyen bir bankanın döviz masası işlemcisi, "Euro/TL 2,33'e geldi. dolar/TL'de 1,6250 ve 1,63 seviyeleri çok önemli bu seviyeler kırılırsa yukarı yönlü işlemler hızlanabilir. Piyasada artık pozisyon alınırken stop- loss'lar o kadar yakın seviyelere koyuluyor ki daha önce bunlar hiç yaşanmamıştı. Bu piyasanın aşağı yönlü gidişe olan inancını oldukça azaldığını gösteriyor" dedi.

Öte yandan küresel piyasalarda da iç piyasadaki endişeleri artıracak gelişmeler yaşanıyor. Yunanistan'da yeni kabinenin güvenoyu alması olumlu karşılanırken, ülkede alınacak yeni önlemlere ilişkin belirsizlik ve Fed'in bu akşam sonuçlanacak toplantısı küresel piyasalarda satış baskıya neden oluyor. Bankacılar kur ve faizde yükselişler devam edebilir endişesiyle yeni pozisyonlarda, özellikle de üst bantta, stop- loss seviyelerinin eskisi kadar geniş bantta tutulmadığını piyasada aşağı yönlü pozisyon alım isteğinin de oldukça azaldığını düşünüyorlar.

JPMorgan, artan cari açık ve enflasyonu neden göstererek Türkiye için "nötr" olan tavsiyesini "ağırlığı azalt" olarak revize etti. Türkiye'de daha defansif bir portföyden yana olunduğu ifade edilen dün tarihli raporda, alım için enflasyonun zirve yapmasının ve yeni sıkılaşma tedbirlerine işaret eden belirtilerin beklenmesinin gerektiği belirtildi.



Döviz alım ihalelerinde değişiklik gelebilir



Bankacılar yarın açıklanacak PPK kararının oldukça önemli olacağını belirtirken, PPK'dan bir faiz artışı ise beklemiyorlar. Bazı analistler PPK'nın yarın zorunlu karşılıklarda artışa gitmesinin olası olduğunu düşünürken piyasada genel kanı TCMB'nin kısa sürede döviz alım ihalelerinde ya miktarı azaltacağı ya da ihalelere ara vereceği yönünde.