-DOLAR 1,6300 LİRA İSTANBUL (A.A) - 07.07.2011 - İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında (İMKB) işlem gören hisse senetleri günlük bazda ortalama yüzde 1,36 oranında değer kazandı. İMKB 100 Endeksi, ikinci seansta 887,82 puan artarak 64.100,82 puandan kapandı. Hisse senetleri ikinci seansta ortalama yüzde 1,40 oranında artış gösterdi. İlk seanstaki 27,11 puanlık düşüş dikkate alındığında, borsa endeksi günün tamamında 860,71 puan yükseldi. Hisse senetleri günlük bazda ortalama yüzde 1,36 değer kazandı. -DOLAR/AVRO- Piyasanın kapanışı itibariyle Kapalıçarşı'da 1,6270 liradan alınan dolar 1,6300 liradan, 2,3270 liradan alınan avro 2,3320 liradan satılıyor. Serbest piyasada önceki kapanışta 1,6330 lira olan dolar güne 1,6340 liradan, 2,3390 lira olan avro 2,3430 liradan başlamıştı. Bankalararası piyasada dolar kotasyonları alışta en düşük 1,6170 lira, en yüksek 1,6200 lira, satışta en düşük 1,6240 lira, en yüksek 1,6260 lira seviyesinde işlem görüyor.