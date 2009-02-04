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Ekonomi

Dolar 1.63 lira, borsa arttı

Serbest piyasada dolar 1,6320 TL,euro 2,1090 TL'den işlem görüyor. Borsa günü 1,88 artışla kapadı.

04 Şubat 2009 02:00

Serbest piyasada dolar 1,6320 TL, Euro 2,1090 TL'den işlem görüyor. Borsa günü 1,88 artışla kapadı.

Serbest piyasada dolar 1,6350 TL, Euro 2,1320 TL'den güne başlamış, serbest piyasada dünkü kapanışta doların satış fiyatı 1,6460 TL, Euro’nun satış fiyatı ise 2,1250 TL olmuştu.

Dolar kotasyonları

Bankalararası piyasada dolar kotasyonları, saat 17.00 itibariyle, alışta en düşük 1,6310 TL, en yüksek 1,6330 TL, satışta en düşük 1,6370 TL, en yüksek 1,6420 TL seviyesinde bulunuyor.

Borsa günü yüzde 1.88 artışla kapattı

İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında (İMKB) işlem gören hisse senetleri, günlük bazda ortalama yüzde 1,88 oranında değer kazandı.

İMKB Ulusal 100 Endeksi, günün tamamında 481,16 puan yükselerek günü 26.141,06 puandan kapadı.

Faiz

3 Kasım 2010 vadeli, bugün valörlü tahvilin bileşik faizi, önceki kapanışa göre 0,26 puan azalarak yüzde 15,16'ya geriledi.

Bu tahvilin basit getirisi de yüzde 16,01'den kapandı.

Bu kağıdın önceki kapanıştaki basit getirisi yüzde 16,30, bileşik getirisi yüzde 15,42 olmuştu.

Parite

Uluslararası piyasalarda Euro-dolar paritesi 1,2879, sterlin-dolar paritesi 1,4499, yen-dolar paritesi ise 89,25 düzeyinde seyrediyor.

Tokyo Menkul Kıymetler Borsası yükselişle kapandı

Nikkei Endeksi, yüzde 2,73 oranında değer kazanarak 8.038,94 puandan kapandı.

Borsanın 8 bin sınırını geçmesinde, ABD Başkanı Barack Obama'nın, Senato'dan geçirmeye çalıştığı 800 milyar doların üstündeki ekonomi yardım paketi etkili oldu.

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