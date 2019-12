Dolar 1.63, borsada kayıp var

İstanbul serbest piyasada akşam saatlerinde dolar 1,6360TL, Euro 2,1080 TL’den işlem görüyor. Borsada günlük kayıp yüzde 0.87 oldu.



Serbest piyasada önceki kapanışta 1,6220 TL olan dolar güne 1,6210 TL'den, 2,1300 TL olan Euro 2,1210 TL'den başlamıştı.



Bankalararası piyasada dolar kotasyonlarında alışta en düşük fiyat 1,6310,TL, en yüksek fiyat 1,6360 TL, satışta en düşük fiyat 1,6395 TL, en yüksek fiyat 1,6440 TL düzeyinde bulunuyor.



Uluslararası piyasalarda Euro-dolar paritesi de yine dolar lehine bir hareketle 1,2904, sterlin-dolar paritesi 1,4252, yen-dolar paritesi ise 89,32 düzeyinde seyrediyor.



Uzmanlar, yurtdışı borsalarda yaşanan düşüş ve euro/dolar paritesindeki hareketle birlikte içeride de kurların yukarı çıktığını belirtiyor.



Dün ABD borsaları işsizlik oranı verilerinin rekor seviyelere yükselmesi ile yüzde 2.7 ile yüzde 3.3 arasında gerilerken, benze şekilde Japonya'da da hisseler işsizlik oranının son üç yılın en yüksek seviyesinde gelmesi ile yüzde 3 oranında düştü.



Borsada günlük düşüş yüzde 0.87 oldu



İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında (İMKB) işlem gören hisse senetleri günlük bazda ortalama yüzde 0,87 oranında değer yitirdi.



İMKB Ulusal 100 Endeksi, günün tamamında 228,62 puan gerileyerek haftayı 25.934,37 puandan kapadı.



Başbakan Erdoğan ile İsrail Cumhurbaşkanı Peres'in birlikte katıldığı panelde Erdoğan’ın paneli terk etmesiyle başlayan Davos gerginliği ve iki ülke arasındaki diplomatik gerilimin yükselmesi, piyasa uzmanları tarafından bugün piyasalardaki tedirginliği artırabilir ve İMKB'yi olumsuz etkileyebilir şeklinde yorumlanıyordu. Beklendiği gibi de oldu.



IMF ile uzayan sürecin ise şu ana kadar piyasaları sınırlı etkilediği söyleniyor. Piyasalar IMF ile nihayetinde anlaşma sağlanacağına yönelik beklentilerini koruduğu için, uzmanlar sürecinin uzamasının piyasalardaki olumsuz etkilerinin şu ana kadar sınırlı kaldığını belirtiyor.



Başbakan Erdoğan dün IMF'nin yeni maddeler ortaya attığını belirtmiş ve IMF'nin istediği şekilde görüşmeleri halletmenin mümkün olmadığını açıklamıştı. IMF, orta vadeli mali reformlar başta olmak üzere, uzlaşma sağlanamayan birkaç konunun çözümlenmesi için Şubat ayı içinde bir kez daha Türkiye'ye gelecek.



Faiz



3 Kasım 2010 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 10.25 itibarıyla basit getirisi yüzde 15,97'ye, bileşik getirisi yüzde 15,11'e çıktı.



Bu tahvilin, aynı gün valörlü işlemlerinin önceki kapanışında basit getirisi yüzde 15,94, bileşik getiri yüzde 15,08 olmuştu.



Asya ve Avrupa borsaları



Tokyo Borsası, günü düşüşle tamamladı.Borsanın temel göstergesi Nikkei Endeksi, düne göre, yüzde 3.5 azalarak 7,964.16 puan oldu.



Hong Kong'da Hang Seng Endeksi yüzde 0,5, Güney Kore'de Kospi yüzde 0.5 geriledi. Singapur, Hindistan ve Malezya'da da borsa değer kaybetti.



Avustralya'da ise borsa yüzde 0,4 yükseldi.



Çin'de borsa ay takvimine göre yeni yıl olması nedeniyle hafta boyu kapalı kaldı.



Avrupa'da ise FTSE 100 Endeksi yüzde 0,83, Almanya'da DAX Endeksi yüzde 1,41 ve Fransa'da CAC Endeksi de yüzde 1,51 değer kaybetti.



Madrid'de borsa yüzde 0,49, Brüksel'de yüzde 1,27 geriledi.



New York Borsası güne yükselişle başladı



Borsanın açılışında, düne göre, Dow Jones Sanayi Endeksi yüzde 0,38 artarak 8,180.23 puan oldu.



Açılışta, Nasdaq Teknoloji Endeksi yüzde 0,75 değer kazanarak 1,519.13 puana ulaştı.



Uluslararası piyasalarda petrol fiyatları yükseldi



ABD tipi hafif ham petrolün Mart teslimi fiyatı 35 sent artarak varili 41,79 dolardan satılırken, Londra'da Brent tipi ham petrol de 84 sent değer kazanarak varili 46,24 dolardan işlem görüyor.