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Ekonomi

Dolar 1.62, İMKB kaybı 2.03

İstanbul serbest piyasada akşam dolar 1.62 TL, Euro 2.13 TL'den işlem görüyor. İMKB’de günlük düşüş yüzde 2.03

29 Ocak 2009 02:00

İstanbul serbest piyasada akşam dolar 1.6220 TL, Euro 2.1300 TL'den işlem görüyor. İMKB’de günlük düşüş yüzde 2.03

Serbest piyasada önceki kapanışta 1,6220 TL olan dolar güne 1,6250 TL'den, 2,1480 TL olan Euro 2,1300 TL'den başlamıştı.

Dolar kotasyonları

Bankalararası piyasada dolar kotasyonlarında fiyat, alışta en düşük 1,6140 TL, en yüksek 1,6155 TL, satışta en düşük 1,6205 TL, en yüksek 1,6230 TL olarak belirlendi.

İMKB’de günlük kayıp yüzde 2.03 oldu

İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında (İMKB) işlem gören hisse senetleri, günlük bazda ortalama yüzde 2,03 oranında değer yitirdi.

İMKB Ulusal 100 Endeksi, günün tamamında 542,63 puan gerileyerek günü 26.162,99 puandan kapadı.

Faiz

3 Kasım 2010 vadeli, bugün valörlü tahvilin basit getirisi yüzde 15,96, bileşik getirisi yüzde 15,10 seviyesinde bulunuyor.

Parite

Uluslararası piyasalarda avro-dolar paritesi 1,3058, sterlin-dolar paritesi 1,4708, yen-dolar paritesi ise 90,03 düzeyinde seyrediyor.

Tokyo Borsası yükselişle kapandı

Tokyo Borsası, günü yükselişle tamamladı. Borsanın temel göstergesi Nikkei Endeksi, düne göre, yüzde 1,79 artarak 8.251,24 puan oldu.

New York borsasında endeksler geriledi

Dünyanın işlem hacmi bakımından en büyük borsası konumunda olan New York'ta endeksler açılışta geriledi.

Borsada işlem gören firmaların zayıf kar raporları, rekor işsizlik maaşı başvuruları, ekonominin genel görünümüne ilişkin endişelerin artmasına neden oldu.

ABD Çalışma Bakanlığı tarafından bugün yapılan açıklamada, 17 Ocak tarihi itibarıyla işsizlik maaşından yararlananların sayısı söz konusu rakamların tutulmaya başlandığı 1967 yılından bu yana en yüksek rakam olan 4,78 milyona çıktığı, işsizlik maaşından yararlananların toplam işgücüne oranının 1983 yılından bu yana en yüksek rakama çıktığı bildirilmişti.

Açılıştan kısa bir süre sonra Dow Jones Endeksi 103,07 puan azalarak 8.272,38 puana teknoloji endeksi Nasdaq 29,95 puan gerileyerek 1.528,39 puana indi.

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