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Ekonomi

Dolar 1.62, Borsa düşüyor

İstanbul serbest piyasada dolar 1,6200 TL, euro 2,0850 TL'den işlem görüyor. Dolar dün 1.60 TL'den kapanmıştı.

10 Şubat 2009 02:00

İstanbul serbest piyasada dolar 1,6200 TL, euro 2,0850 TL'den güne başladı. Dolar dün 1.60 TL'den kapanmıştı.

Kapalıçarşı'da 1,6150 TL'den alınan dolar 1,6200 TL'den satılıyor. 2,0770 TL'den alınan euronun satış fiyatı ise 2,0850 TL olarak belirlendi.

Serbest piyasada dün kapanışta doların satış fiyatı 1,6090 TL, euronun satış fiyatı ise 2,1000 TL olmuştu.

Dolar kotasyonları

Bankalararası piyasada dolar kotasyonları en düşük 1,6190 TL, en yüksek 1,6235 TL seviyesinde bulunuyor.

Dolar kotasyonları saat 09.20 itibariyle alışta en düşük 1,6130 TL, en yüksek 1,6140 TL, satışta en düşük 1,6190 TL, en yüksek 1,6235 TL seviyesinde bulunuyor.

Hisseler 2,06 değer kaybetti

İMKB Bileşik Endeksi birinci seansta, dünkü ikinci seans kapanışına göre 190,66 puan azalarak 26.849,81 puan seviyesinde açıldı. Hisse senetleri bu seviyede yüzde 0,71 değer kaybetti.

İMKB Bileşik Endeksi birinci seansta, dünkü ikinci seans kapanışına göre 556,10 puan azalarak 26.484,37 puandan kapandı. Hisse senetleri ortalama yüzde 2,06 değer kaybetti.

İMKB Bileşik Endeksi ikinci seansa, önceki kapanışa göre 37,69 puan artarak 26.522,06 puandan başladı. Hisse senetleri, bu seviyede yüzde 0,14 değer kazandı.


Tokyo düşüşle kapandı

Tokyo Menkul Kıymetler Borsası düşüşle kapandı. Nikkei Endeksi, yüzde 0,3 oranında değer kaybederek 7.945,94 puandan kapandı. Borsanın değer kaybında, ABD'deki teşvik paketine ilişkin kaygılar etkili oldu.

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