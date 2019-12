Dolar 1,62; borsa düştü

Akşam İstanbul serbest piyasada dolar 1,6280, Euro 2,0580 YTL’den işlem gördü. Borsa günlük bazda yüzde 5,42 değer kaybetti.



İstanbul serbest piyasada akşam saatlerinde doların satış fiyatı 1,6280 YTL, Euro’nun satış fiyatı 2,0580 YTL oldu.



Serbest piyasada önceki kapanışta 1,6060 YTL olan dolar haftaya 1,6170 YTL'den, 2,0380 YTL olan Euro 2,0290 YTL'den başlamıştı.



Borsa günlük bazda yüzde 5,42 değer kaybetti



İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında (İMKB) işlem gören hisse senetleri günlük bazda ortalama yüzde 5,42 değer kaybetti.



İMKB Ulusal 100 Endeksi, günün tamamında 1.378,76 puan gerileyerek 24.046,50 puandan kapandı.



Faiz



23 Haziran 2010 vadeli, bugün valörlü tahvilin bileşik faizi, önceki kapanışa göre 0,07 puan azalarak yüzde 22,08'e geriledi. Bu tahvilin basit getirisi de yüzde 23,50'den kapandı.



Bu kağıdın önceki kapanıştaki basit getirisi yüzde 23,59, bileşik getirisi yüzde 22,15 olmuştu.



Bankalararası piyasa



Bankalararası piyasada dolar kotasyonları, saat 15.35 itibarıyla, alışta en düşük 1,6300 YTL, en yüksek 1,6340 YTL, satışta en düşük 1,6375 YTL, en yüksek 1,6420 YTL seviyesinde bulunuyor.



Repo



İMKB Tahvil ve Bono Piyasası Repo-Ters Repo Pazarında gecelik işlemler en düşük yüzde 16,75, en yüksek yüzde 16,80 ve ortalama yüzde 16,75'ten yapılıyor.



Parite



Uluslararası piyasalarda Euro-dolar paritesi 1,2671, sterlin-dolar paritesi 1,4986, yen-dolar paritesi ise 96,38 düzeyinde seyrediyor.



Asya ve Avrupa borsaları geriledi



Tokyo Borsası günü yükselişle tamamladı.



Borsanın temel göstergesi Nikkei Endeksi, Cuma gününe göre yüzde 0,71 artarak 8.522,58 puan oldu.



Öte yandan, Avustralya'da borsa yüzde 2,5, Hindistan'da yüzde 4,4 ve Hong Kong'da yüzde 0,1 geriledi.



Avrupa'da ise FTSE 100 Endeksi yüzde 1,87 azalarak 4.153,90 puan, Almanya'da DAX Endeksi yüzde 2,35 değer kaybederek 4.599,76 puan ve Fransa'da CAC Endeksi de yüzde 2 gerileyerek 3.225,48 puan oldu.



Brüksel'de borsa yüzde 1,48, Madrid'de yüzde 3,27, Amsterdam'da yüzde 2,11 ve Zürih'te yüzde 2,69 değer kaybetti.



New York Borsası düşüşle açıldı



New York Borsasında Dow Jones Endeksi 95 puan azalarak 8,401 puana geriledi. Nasdaq Bileşik Endeksi de açılışta yüzde 1,07 düştü.



Borsanın düşüşle açılmasında Citigroup'un 53 bin kişiyi daha işten çıkarmayı planladığı haberleri etkili oldu.



Petrol 56 doların altına indi



Uluslararası piyasalarda petrol fiyatları değer kaybederek 56 doların altına indi.



ABD tipi hafif ham petrolün aralık ayı teslimi varil fiyatı 1,55 dolar (yüzde 2,7) değer kaybederek 55,49 dolara, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı 98 sent gerileyerek 53,26 dolar oldu.



Petrol fiyatlarının düşmesinde; Euro Bölgesi'nden sonra Japon ekonomisinin de durgunluğa girmesi yüzünden küresel ekonomik yavaşlamanın petrol talebini düşüreceği kaygılarını artırması ve ABD dolarının değer kazanması etkili oluyor.