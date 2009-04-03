Dolar 1.60’ın altında

İstanbul serbest piyasada dolar 1.5940, Euro 2.1370 liradan satılıyor. Böylece dolar ocak ayı ortalarındaki seviyelerine gerilemiş bulunuyor. Borsa haftayı yüzde 0.52’lik değer kaybıyla kapadı.



IMF ile kesilen görüşmelerin tekrar başlaması konusunda ilke anlaşmasına varılması doları yaklaşık 2.5 ay aradan sonra yeniden 1.60'ın altına indirdi. Dolar bugün bankalararası işlemlerde ise 1.60'ın hemen altından el değiştirdi. Bu seviyeleri en son ocak ayı başlarında gören dolar, daha sonra uluslararası piyasalardaki bozulma ve IMF anlaşmasının ertelenmesi ile 9 Mart Pazartesi günü 1,8300 seviyelerine kadar çıkarak rekor kırmıştı.



Uluslararası Para Fonu (IMF) ile ara verilen görüşmelere yeniden başlanması kararının alınması ve yatırımcıların G20 zirvesinde dünya liderlerinin global kriz karşısında gerekli çabayı gösterdiğine ikna olmasıyla yükselen global borsaların etkisiyle dolar 1,59 TL'nin altına inerken, gösterge tahvilde bileşik faiz 3 yılın en düşük seviyesi olarak yüzde 13.59’a geriledi.



Uzmanlar, dolardaki düşüşte IMF anlaşmasının yarattığı beklentinin yanında G20 zirvesinden gelişmekte olan ekonomileri destekler nitelikte gelen olumlu kararların etkisiyle uluslararası piyasalardaki düzelmenin de etkili olduğunu belirtiyor.



HSBC Stratejisti Fatih Keresteci bugün yayımladığı raporda şöyle dedi: "Uzlaşmazlık nedeniyle Ocak ayında ara verilen Türkiye-IMF görüşmelerine yeniden başlanmasına ilişkin anlaşmaya varılması, olası bir stand-by anlaşmasının da çok yakın olduğunu gösteriyor. G20 zirvesinden çıkan kararlar, özellikle IMF'nin kaynağındaki ciddi artış, gelişmekte olan ekonomiler açısında ciddi anlamda olumlu bir sinyal özelliği taşıyor."



AtaYatırım Başekonomisti Nurhan Toguç bugün yayımladığı raporda, pozitif haberlerin piyasadaki havayı olumlu etkilediğini belirterek, "Gelişmekte olan ülke ekonomilerinin dış finansman ihtiyaçlarına ilişkin korkular azaltacaktır. Lira IMF ile ilgili pozitif gelişmelerin etkisiyle değer bir miktar daha değer kazanabilir" dedi.



İstanbul serbest piyasada dolar 1.6050, Euro 2.1450 liradan güne başlamış, serbest piyasada dün kapanışta doların satış fiyatı 1,6210 lira, Euro’nun satış fiyatı ise 2,1780 lira olmuştu.



Bankalararası piyasa



Bankalararası piyasada dolar kotasyonlarında fiyat, alışta en düşük 1,5870 TL, en yüksek 1,5880 TL, satışta en düşük 1,5940 TL, en yüksek 1,5960 TL olarak belirlendi.



IMF ile ne oldu



Başbakan Tayyip Erdoğan ile Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Dominique Strauss Kahn arasında G-20 Zirvesi sırasında yapılan temasta kesilen görüşmelerin yeniden başlaması konusunda ilke anlaşmasına varıldı. Türkiye, şubat ayında kesilen görüşmeler nedeniyle Ankara’dan ayrılan IMF heyetini önümüzdeki günlerde yeniden Türkiye’ye davet edecek. Stand-by görüşmeleri üç pürüzün giderilmesi üzerine kaldığı yerden devam edecek. Ekonomi kaynakları, Türkiye ve IMF’nin 28 milyar dolar kredi öngören bir stand-by üzerinde durduğunu kaydetti.



Erdoğan ile Kahn görüşmesinde, daha önce mutabakat sağlanamayan üç pürüzlü başlık ele alındı. Bunlar şöyle:



Nereden Buldun Kanunu

Belediyelere kaynak aktarımı

Gelir İdaresi’nin yapısı



Borsada günlük kayıp yüzde 0.52 oldu



İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında (İMKB) işlem gören hisse senetleri günlük bazda ortalama yüzde 0,52 oranında değer yitirdi.



İMKB Ulusal 100 Endeksi günün tamamında 140,11 puan gerileyerek 26.631,06 puandan kapandı.



Faiz 3 yılın en düşüğünde



3 Kasım 2010 vadeli, bugün valörlü tahvilin saat 12.30 itibariyle basit getirisi yüzde 14,09, bileşik getirisi yüzde 13,56 seviyesinde bulunuyor.



Bu tahvilin, aynı gün valörlü işlemlerinin önceki kapanışında basit getirisi yüzde 14,18, bileşik getiri yüzde 13,64 olmuştu.



IMF ile ilgili olumlu gelişmelerle faizin yönünü aşağı çevirdiğini belirten yerli bir bankanın tahvil/bono masası yöneticisi, "IMF ile ilgili gelişmeler piyasayı direk etkiliyor. Ancak şu an bulunduğumuz seviyelerden kâr satışlarının gelmesi doğal karşılanmalıdır. Çünkü haftaya yeni gösterge kağıdın ihalesi gerçekleştirilecek" dedi.



Parite



Uluslararası piyasalarda Euro-dolar paritesi 1,3455, sterlin-dolar paritesi 1,4778, yen-dolar paritesi ise 99,96 düzeyinde seyrediyor.



New York Borsası, güne yükselişle başladı



Borsanın açılışında, düne göre, Dow Jones Sanayi Endeksi yüzde 0,04 artarak 7,981.67 puan oldu. Açılışta, Nasdaq Teknoloji Endeksi de yüzde 0,16 değer kazanıp 1,605.21 puana ulaştı.



Tokyo borsası yükselişle kapandı



Tokyo Menkul Kıymetler Borsası yükselişle kapandı. Nikkei Endeksi, yüzde 0,34 oranında yükselerek, 8.749,84 puandan kapandı.



Borsanın yükselmesinde, G20 zirvesinde liderlerin, küresel ekonomiyi toparlamak için 1 trilyon dolarlık ek kaynak taahhüdünde bulunmaları etkili oldu.



