Dolar 1.60'ı görebilir

T24- Avrupa ülkelerinin borçlarına yönelik artan endişelerle Euro/dolar paritesindeki gerileme ve fon çıkışları ile dolar/TL yeni haftaya yükselişle başladı. Euro/dolar paritesindeki gerileme ve fon çıkışları ile dolar 1,58 liraya çıktı. Uzmanlar 1,60'ın görülebileceğini söyledi.

Bankalararası piyasada dolar 1,5840 liraya yükselerek 6 ayın zirvesine çıktı. Cuma günü spot kapanışta 1,5660 TL olan en iyi dolar alış ve satış kotasyonları ise bu sabah ilk işlemlerde 1,5730 seviyesindeydi.

Bir bankanın döviz masası yetkilisi, "Bu hafta Euro/dolar paritesi ve kur için özellikle Portekiz, İspanya ve İtalya'nın borçlanma ihaleleri önemli olacak. Piyasalar euro bölgesindeki risk taşıyan ülkelerin borçlanmalarıyla ilgili endişeli. Euro/dolar paritesi gevşemeye devam ediyor, kur da ona paralel hareke ediyor. Dolar/TL'de 1,6000 seviyesinin de görülebileceğini düşünüyoruz" dedi.

Dolar/TL'deki yükselişin Euro/dolar paritesindeki hareketi yansıttığını söyleyen bir bankanın döviz masası işlemcisi, "Kur sepet bazında Cuma günkü seviyelerin çok üzerinde değil. Ancak Cuma günü ciddi bir yükseliş hareketi vardı. Kısa bir kâr realizasyonu hareket gördük geçen hafta ancak devamı gelemedi. Cuma günkü ABD tarımdışı istihdam verisi biraz kafaları karıştırdı, daha yüksek bir rakam bekleniyordu. Öte yandan Avrupa ülkelerinin borçlarına yönelik endişeler devam ediyor. Bu gelişmelerle dolar, Euro karşısında değerleniyor. Bu hafta Avrupa'da yapılacak ihaleleri izleyeceğiz. Dolar/TL'de aşağı hareket daha sınırlı görünüyor, 1,5700 seviyesi söylenebilir. Yukarı da ise 1,5850 seviyesi önemli" dedi.

HSBC Stratejisti Fatih Keresteci ise TCMB'nin sıcak paraya karşı attığı adımlar ve yeni politika bileşimini uygulamaya sokmasının ardından TL'de yaşanan değer kaybının ivme kazanarak sürdüğünü, yılın ilk günlerinde yaşanan fon girişlerinin kısa sürede geri çıktığını söyledi. Hazine'nin yüklü itfaları öncesinde TL'deki değer kaybının endişe verici olduğuna dikkat çeken Keresteci, TL'deki bu eğilimin sürmesinin bir noktadan sonra girdi maliyetleri üzerinde baskı yaratarak enflasyonist etkiler doğurabileceğini belirtti ve şöyle devam etti:

"Her ne kadar TCMB enflasyon hususunda endişeli olmasa da biz bu konuda pek iyimser değiliz. Bu nedenle de mevcut finansal deneyin ne tür bir sonuca neden olacağı netleşmeyene kadar da denek olma taraftarı değiliz. Not artırımı tarzında bir haber gelene kadar TL'deki zayıf seyrin süreceği görünüyor. Faiz cephesinde piyasa yapıcısı bankaların yükümlülükleri nedeniyle faizlerde yukarı yönlü bir hareket olmayacağı, ancak aşağıda da pek yer olmadığını tahmin ediyoruz."

Euro, Avrupa ülkelerinin borçlarına yönelik endişelerin artmasıyla birlikte Asya'daki işlemlerde dolar karşısında bugün dört ayın en düşük seviyelerine geriledi. Yatırımcılar zayıf Euro Bölgesi ülkelerinin bu hafta yapacakları kısa ve uzun vadeli borçlanma ihaleleri öncesi endişeliydi.

Portekiz, İspanya ve İtalya'nın bu hafta yapacakları borçlanma ihaleleri, zor durumdaki euro bölgesi ülkelerinin makul maliyetlerle borçlanıp borçlanamayacağının bu yılki ilk sınavı olarak görülüyor.

Euro, bölge ülkelerinin borçlarına yönelik endişelerle dar hacimli işlemlerde stop loss emirlerinin işleme geçmesiyle dolar karşısında dört ayın en düşük seviyelerini gördü. Euro, 1,29 ve 1,2870 dolar seviyelerindeki stop loss emirlerinin tetiklenmesinin ardından işlem platformu EBS'de 1,2860 dolar seviyesine kadar geriledi.