Dolar 1.59, İMKB’de kayıp 5.38

İstanbul serbest piyasada akşam saatlerinde dolar 1.5950, Euro 2.0150 YTL’den işlem gördü. İMKB’de günlük kayıp 5.38



İstanbul serbest piyasada akşam saatlerinde doların satış fiyatı 1,5950 YTL, Euro’nun satış fiyatı 2,0150 YTL oldu.



Dolar serbest piyasada1,5660 YTL, Euro 1,9860 YTL'den güne başlamış; Cuma günü akşam saatlerinde doların satış fiyatı 1,5720 YTL, Euro’nun satış fiyatı ise 2,0400 YTL olmuştu.



Borsada günlük kayıp yüzde 5,38 oldu



İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında (İMKB) işlem gören hisse senetleri günlük bazda ortalama yüzde 5,38 değer kaybetti.



İMKB Ulusal 100 Endeksi, günün tamamında 1.383,20 puan gerileyerek 24.331,78 puandan kapandı. Günlük işlem hacmi 829 milyon 597 bin 483 YTL olarak hesaplandı.



Faiz geriledi



23 Haziran 2010 vadeli, bugün valörlü tahvilin bileşik faizi, önceki kapanışa göre 0,37 puan azalarak yüzde 20,54'e geriledi.



Bu tahvilin basit getirisi de yüzde 21,69'dan kapandı.



Bu kâğıdın önceki kapanıştaki basit getirisi yüzde 21,29, bileşik getirisi yüzde 20,17 olmuştu.



Parite



Uluslararası piyasalarda, saat 18.00 itibarıyla Euro-dolar paritesi 1,2611, sterlin-dolar paritesi 1,4845, yen-dolar paritesi ise 93,99 düzeyinde seyrediyor.



Asya ve Avrupa borsaları



Tokyo Borsasının temel göstergesi Nikkei Endeksi, yüzde 1,35 (115,05 puan) azalarak 8.397,22 puan oldu.



Hong Kong Hang Seng Endeksi, yüzde 2,1 (297 puan) artarak 14.185,8 puan, Çin'de Şangay Endeksi yüzde 0,4 değer kazanarak 1.879,66 puana çıktı.



Hindistan'da borsa yüzde 2,4 artarak 9.305,94 puan oldu.



Avustralya, Singapur ve Güney Kore'de borsa düştü.



Avrupa'da ise FTSE 100 Endeksi yüzde 2,32, Almanya'da DAX Endeksi yüzde 2,76, Fransa'da CAC Endeksi de yüzde 2,45 yükseldi.



Brüksel'de borsa yüzde 2,70, Madrid'de yüzde 2,54 değer kazandı.



New York Borsası, güne düşüşle başladı



Borsanın açılışında, Cuma gününe göre, Dow Jones Sanayi Endeksi yüzde 2,62 azaldı.



Açılışta, Nasdaq Teknoloji Endeksi yüzde 2,77 değer kaybetti.



Uluslararası piyasalarda petrol fiyatları düştü



ABD tipi hafif ham petrolün Ocak teslimi fiyatı 2,28 dolar azalarak varili 52,15 dolara geriledi. Londra'da Brent tipi ham petrol de 2,05 dolar düşerek varili 51,44 dolardan satılıyor.



Petrol fiyatlarının düşmesinde, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün (OPEC), Aralık ortasına kadar yeni bir üretim kesintisi yapmayacağı düşüncesinin yaygınlaşması etkili oldu.

