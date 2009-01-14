Dolar 1.58 liradan başladı

Bankalararası piyasanın dünkü spot kapanışında en iyi dolar alış ve satış kotasyonları 1.5950/1.5995 lira olurken, kotasyonlar bugün ilk işlemlerde 1.5840/1.5890 TL seviyesine geriledi.



İstanbul serbest piyasada da dolar 1.5950 TL, euro 2.1000 TL'den güne başladı.



Kapalıçarşı'da 1.5900 TL'den alınan dolar 1.5950 TL'den satılıyor. 2.0950 TL'den alınan euro'nun satış fiyatı ise 2.1000 TL olarak belirlendi.



Serbest piyasada dün kapanışta doların satış fiyatı 1.5900 TL, euro'nun satış fiyatı ise 2,1030 TL olmuştu.



Son günlerde artan global satış baskısının bugün itibarıyla bir miktar azaldığını belirten bankacılar, kur ve faizde azalan global satış baskısına paralel sakin seyir beklediklerini belirttiler.



Gelişmekte olan ülke para birimlerinden çıkış eğiliminin bugün bir miktar azaldığını belirten yerli bir bankanın döviz masası işlemcisi, "Doların 1.6'lı seviyelerin üzerinde tutunamaması sonrasında kısa vadede kurun 1.5600- 1.5950 bandında hareket etmesini bekliyorum. Kurda son günlerde belirleyici olan gelişmekte olan ülke para birimlerinin seyri bugün ve bir süre daha etkili olmaya devam edecektir" dedi ve ekledi:



"Bono cephesinde son dönemlerin en başarılı ihalesinin gerçekleştirdiğini düşünüyorum. Hazine'nin bu hafta gerçekleştirdiği her 3 ihale de talep ve faiz bakımından çok başarılıydı. Yarınki Merkez Bankası faiz kararı öncesinde bono faizlerinde yön aşağı olmaya devam edecektir."



Tahvil/bono piyasasında 23 Haziran 2010 vadeli eski gösterge tahvilin bileşik faizi dün spot kapanışta yüzde 16.28 olurken valörlüde faiz yüzde 16.19 oldu. Tahvil/bono piyasasında işlem hacmi dün 2.575 milyar lira oldu. Hazine'nin dün ihalesini gerçekleştirdiği 3 Kasım 2010 vadeli yeni gösterge tahvilde tezgahüstü piyasada bu sabah ilk işlemlerde bileşik faiz yüzde 15.8 seviyesindeydi.

