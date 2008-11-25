Dolar 1.58, borsa rahat

Akşam serbest piyasada dolar 1,5760 YTL, Euro 2,0460 YTL’den işlem gördü. İMKB hisseleri günlük 1,19 değerlendi.



Citibank'ın kurtarılması ve IMF ile yeni paket beklentilerinin piyasadaki olumlu yansımaları bugün de sürdü.



Akşam saatlerinde İstanbul serbest piyasada dolar 1,5730 YTL, Euro 2,0430 YTL’den işlem görüyor.



Sabah dolar 1,5840 YTL, Euro 2,0360 YTL'den güne başlamış, serbest piyasada önceki akşam doların satış fiyatı 1,5950 YTL, Euro’nun satış fiyatı ise 2,0360 YTL olmuştu.



Endeks günlük bazda 1,19 değerlendi



İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında (İMKB) işlem gören hisse senetleri günlük bazda ortalama yüzde 1,19 değer kazandı.



İMKB Ulusal 100 Endeksi, günün tamamında 287,57 puan yükselerek 24.424,59 puandan kapandı.



Faiz geriledi



23 Haziran 2010 vadeli, bugün valörlü tahvilin bileşik faizi, önceki kapanışa göre 0,40 puan azalarak yüzde 21,48'e geriledi.



Bu tahvilin basit getirisi de yüzde 22,77'den kapandı.



Bu kağıdın önceki kapanıştaki basit getirisi yüzde 23,22, bileşik getirisi yüzde 21,88 olmuştu.



Bankalararası piyasa



Bankalararası piyasada dolar kotasyonları, saat 15.45 itibarıyla, alışta en düşük 1,5700 YTL, en yüksek 1,5720 YTL, satışta en düşük 1,5780 YTL, en yüksek 1,5790 YTL seviyesinde bulunuyor.



Parite



Uluslararası piyasalarda Euro-dolar paritesi 1,2958, sterlin-dolar paritesi 1,5148, yen-dolar paritesi ise 96,36 düzeyinde seyrediyor.



Almanya hariç Avrupa ve Asya borsaları yükseldi



Tokyo Borsası Nikkei Endeksi yüzde 5,2 (413,14 puan) artarak 8.323,93 puan oldu.



Avustralya'da borsa yüzde 5,8, Filipinler'de yüzde 6'dan fazla ve Hong Kong'da yüzde 4 arttı. Tayvan, Singapur ve Hindistan'da borsa yüzde 2'den fazla değer kazandı.



Avrupa'da ise FTSE 100 Endeksi yüzde 0,81, Fransa'da CAC Endeksi de yüzde 0,47 yükseldi. Brüksel'de borsa yüzde 1,22, Madrid'de yüzde 0,22 değer kazandı.



Almanya'da DAX Endeksi yüzde 0,46 değer kaybetti.



Uluslararası piyasalarda petrol fiyatları düştü



ABD tipi hafif ham petrolün Ocak teslimi fiyatı 2,35 dolar azalarak varili 52,15 dolara düşerken, Londra Brent tipi ham petrol de 2,13 dolar değer kaybederek varili 51,80 dolardan satılıyor.



New York Borsası, güne yükselişle başladı



Borsanın açılışında, düne göre, Dow Jones Sanayi Endeksi yüzde 1,28 arttı.



Açılışta, Nasdaq Teknoloji Endeksi de yüzde 0,49 değer kazandı.



Borsanın yükselişle açılmasında, ABD hükümetinin, küresel finansal krizle ilgili almayı planladığı yeni tedbirler etkili oldu.



New York menkul kıymetler borsası bir önceki günü büyük bir yükselişle kapatmıştı. Dow Jones endeksi günü 396,97 puan artışla (yüzde 4,93) 8.443,39'dan, Nasdaq bileşik endeksi de 87,67 puan artışla (yüzde 6,33) 1.472,02 puandan kapattı.

