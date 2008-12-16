Dolar 1.56, İMKB 1.59 arttı

İstanbul serbest piyasada saat 14:00 itibariyle dolar 1,5660 YTL, Euro 2,1350 YTL'den işlem görüyor.



Serbest piyasada dolar 1,5600 YTL, Euro 2,1300 YTL'den güne başladı.



Serbest piyasada dün akşam saatlerinde doların satış fiyatı 1,5630 YTL, Euro’nun satış fiyatı ise 2,1220 YTL olmuştu.



Bankalararası piyasa



Bankalararası piyasada dolar kotasyonları, saat 14.15 itibarıyla, alışta en düşük 1,5625 YTL, en yüksek 1,5660 YTL, satışta en düşük 1,5685 YTL, en yüksek 1,5735 YTL seviyesinde bulunuyor.



Faiz



23 Haziran 2010 vadeli, bugün valörlü tahvilin bileşik faizi, önceki kapanışa göre 0,17 puan artarak yüzde 18,57'ye çıktı.



Bu tahvilin basit getirisi de yüzde 19,44'ten kapandı.



Bu kağıdın dün kapanıştaki basit getirisi yüzde 19,26, bileşik getirisi yüzde 18,40 olmuştu.



İMKB 1. seansı yüzde 1.59 artışla kapattı



İMKB Bileşik Endeksi birinci seansta, dünkü 2. Seans kapanışına göre 406,96 puan artarak 26.005,43 puandan kapandı. Hisse senetleri ortalama yüzde 1,59 değer kazandı.



İMKB Bileşik Endeksi birinci seansta, dün ikinci seans kapanışına göre 91,19 puan düşerek 25.507,28 puan seviyesinde açılmış, hisse senetleri, bu seviyede ortalama yüzde 0,36 oranında değer yitirmişti.



Parite



Uluslararası piyasalarda Euro-dolar paritesi 1,3649, sterlin-dolar paritesi 1,5232, yen-dolar paritesi ise 90,01 düzeyinde seyrediyor.



Asya'da düşüş var



Uluslararası piyasalarda ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bugün gösterge faiz oranı ile ilgili alacağı karar beklenirken, Asya'da bazı borsalar düştü bazıları yükseldi.



Japonya'da Tokyo Borsası günü düşüşle tamamladı. Tokyo Borsası'nın temel göstergesi Nikkei Endeksi 96,64 puan (yüzde 1,1) düşerek 8.568,02 puandan kapandı.



Hong Kong'da Hang Seng Endeksi yüzde 0,2 ve Güney Kore'de Kospi Endeksi ise yüzde 0,3 yükseldi.



Avustralya ve Çin'de borsalar yüzde 1’den daha fazla değer kaybetti.



Fed'in yüzde 1 olan gösterge faiz oranını yüzde 0,5'e indirmesi bekleniyor.



New York borsası düşüşle kapandı



New York Menkul Değerler Borsası, günün sonunda düşüşle kapandı.



Borsada Dow Jones Sanayi Endeksi, 65,15 puan (yüzde 0,75) düşüşle 8.564,53 puana geriledi. Nasdaq Bileşik Endeksi de 32,38 puan (yüzde 2,10) azalarak, 1.508,34 puandan günü tamamladı.

