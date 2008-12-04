Dolar 1.56, euro 1.98 YTL

İstanbul serbest piyasada dolar 1,5660 YTL, euro 1,9820 YTL'den güne başladı.



Kapalıçarşı'da 1,5640 YTL'den alınan dolar, 1,5660 YTL'den satılıyor. 1,9800 YTL'den alınan euronun satış fiyatı ise 1,9820 YTL olarak belirlendi.



Serbest piyasada önceki kapanışta doların satış fiyatı 1,5780 YTL, euronun satış fiyatı ise 1,9940 YTL olmuştu



Borsa yükseldi



İMKB Bileşik Endeksi birinci seansta, dünkü ikinci seans kapanışına göre 314,01 puan artarak 24.250,74 puan seviyesinde açıldı. Hisse senetleri, bu seviyede yüzde 1,31 değer kazandı.



İMKB Ulusal 100 Endeksi, birinci seansın ilk yarısında yükseldi. Endeks, seansın 1 saat 15 dakikalık bölümünü, önceki ikinci seans kapanışına göre 584,49 puan artarak 24.521,22 puandan geçti. Hisse senetleri bu seviyede ortalama yüzde 2,44 değer kazandı. İlk bölümde işlem hacmi ise 405 milyon YTL olarak gerçekleşti.



Asya'da sert yükseliş



Dow Jones Sanayi Endeksi'ndeki yüzde 2'lik artışın ardından, Asya - Pasifik piyasaları da moral buldu ve güne sert bir yükselişle başladı.



Tokyo Nikkei Endeksi 0.25 puan artarken, Seul KOSPI Endeksi yüzde 1.29'luk sıçrama yaptı. Hong Kong Hang Seng Endeksi ise yüzde 1.36'lık yükseliş gördü.



New York menkul kıymetler borsası günü yükselişle kaparken, Dow Jones Sanayi Endeksi 172,60 puan artışla 8.591,69'dan, Nasdaq Bileşik Endeksi ise 42,58 puan artışla 1.492,38'den kapanmıştı.



Enflasyon oranları piyasaları rahatlattı



Merkez Bankası'nın faiz indirimine destek olacağı söylenen Kasım enflasyon verilerinin ardından tezgahüstü piyasada gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 19'un altına gerilerken YTL değer kazandı. Bankacılar kur ve faizde aşağı yönlü hareketlerin devam edebileceğini, bugünkü Avrupa faiz kararlarının yakından takip edileceğini belirttiler.



Yerli bir bankanın tahvil/bono yöneticisi, "ÜFE ve TÜFE'deki olumlu gelişme önümüzdeki dönemde avantaj olacak. Veriler TCMB'nin PPK toplantısından faiz indirimi çıkma ihtimalini artırıyor. Bu beklentinin de etkisiyle bonoda uzun süredir devam eden düşük hacim son birkaç gündür alım yönlü işlemlerin etkisiyle artmış durumda. Yerel ve yabancı her iki taraflı alımlar görülüyor. Aşağı yönlü eğilimin bugün de devam edeceğini düşünüyorum. Yüzde 18.60 bileşik seviyesi önemli" dedi.



Tahvil/bono piyasasında 23 Haziran 2010 vadeli gösterge tahvilin bileşik faizi dün spot kapanışta 19.52 olurken valörlü kapanışta yüzde 19.40 oldu. Gösterge tahvilin bileşik faizi bugün tezgahüstü piyasada yüzde 18.94/19.76 seviyesinden işlem gördü.



Tayland ve Yeni Zelanda merkez bankalarından sonra ECB ve BOE'nin de uzun sürecek bir ekonomik daralma ihtimaline karşı faizleri düşürmesi bekleniyor.



Enflasyon verilerinin ardından bugün Merkez Bankası Kasım ayı enflasyon raporunu açıklayacak (Tempo24)

