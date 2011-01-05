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Ekonomi

DOLAR 1,5540 AVRO 2,0440 LİRA İSTANBUL (A.A)

05 Ocak 2011 19:17

-DOLAR 1,5540 AVRO 2,0440 LİRA İSTANBUL (A.A) - 05.01.2011 - İstanbul serbest piyasada, kapanış saatlerinde doların satış fiyatı 1,5540 liraya yükselirken, avronun satış fiyatı 2,0440 liraya geriledi. AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, piyasanın kapanışı itibariyle Kapalıçarşı'da 1,5510 liradan alınan dolar 1,5540 liradan, 2,0390 liradan alınan avro 2,0440 liradan satılıyor. Serbest piyasada önceki kapanışta 1,5550 lira olan dolar güne 1,5460 liradan, 2,0710 lira olan avro 2,0520 liradan başlamıştı.

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