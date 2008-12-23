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Ekonomi

Dolar 1.53 YTL'den başladı

İstanbul serbest piyasada dolar güne 1,5300, euro 2,1400 YTL'den başladı. Asya borsalarında düşüş var.

23 Aralık 2008 02:00

İstanbul serbest piyasada dolar 1,5300 YTL, euro 2,1400 YTL'den güne başladı.

Kapalıçarşı'da 1,5250 YTL'den alınan dolar 1,5300 YTL'den satılıyor. 2,1350 YTL'den alınan euronun satış fiyatı ise 2,1400 YTL olarak belirlendi.
Serbest piyasada dünkü kapanışta doların satış fiyatı 1,5210 YTL, euronun satış fiyatı ise 2,1260 YTL olmuştu.

Dolar kotasyonları

Bankalararası piyasada satıştaki dolar kotasyonları en düşük 1,5310 YTL, en yüksek 1,5330 YTL seviyesinde bulunuyor. Dolar kotasyonları saat 09.10 itibarıyla alışta en düşük 1,5250 YTL, en yüksek 1,5270 YTL, satışta

Asya borsaları

Tokyo Menkul Kıymetler Borsası resmi tatil nedeniyle kapalı. Borsa yarın yeniden işlemlerine başlayacak.

Tokyo Menkul Kıymetler Borsası dün, Cuma gününe göre yüzde 1,57 artarak 8.723,78 puandan kapanmıştı.

Öte yandan, Asya'daki diğer menkul kıymetler borsaları da düşüşle kapandı.

Çin borsasındaki yüzde 4,6 oranındaki düşüşün ardından, Güney Kore, Hong Kong, Tayvan ve Hindistan borsaları da yüzde 2 ile 3 oranları arasında değer kaybetti.

Avustralya borsası da yüzde 0,7 oranında değer kaybıyla kapandı.


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