Dolar 1.53, İMKB 1.06 arttı

İstanbul serbest piyasada dolar 1,5350 YTL, Euro 2,1350 YTL'den güne başladı. İMKB yüzde 1,06 artışla açıldı.



Kapalıçarşı'da 1,5270 YTL'den alınan dolar 1,5350 YTL'den satılıyor. 2,1250 YTL'den alınan Euro’nun satış fiyatı ise 2,1350 YTL olarak belirlendi.



Serbest piyasada Çarşamba günü kapanışta doların satış fiyatı 1,5400 YTL, Euro’nun satış fiyatı ise 2,1420 YTL olmuştu.



Dolar kotasyonları



Bankalararası piyasada saat 09.10 itibarıyla satıştaki dolar kotasyonları en düşük 1,5340 YTL, en yüksek 1,5375 YTL seviyesinde bulunuyor. Alışta ise en düşük 1,5280 YTL, en yüksek 1,5315 YTL seviyesinde işlem görüyor.



İMKB 2009’un ilk işlem gününde yüzde 1,06 artışla başladı



İMKB Bileşik Endeksi birinci seansta, Çarşamba günü ikinci seans kapanışına göre 283,87 puan artarak 27.147,94 puan seviyesinde açıldı. Hisse senetleri, bu seviyede ortalama yüzde 1,06 oranında değer kazandı.



Asya borsaları yılın ilk işlem gününde yükseldi



Japonya ve Çin'de borsaların tatil nedeniyle kapalı olduğu Asya'da, Hong Kong'da borsa yüzde 3, Güney Kore'de yüzde 2,9 ve Singapur'da yüzde 2,5 değer kazandı. Hindistan ve Tayvan'da borsalar az da olsa yükselirken, Avustralya'da borsa yüzde 0,2 geriledi.



ABD ham petrolünün varil fiyatı 42 doların altına düştü



ABD ham petrolünün varil fiyatı 3,05 dolar gerileyerek 41,55 dolara, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı da 3,31 dolar azalarak 42,28 dolara indi.



Petrol fiyatları Rusya ve Ukrayna arasındaki doğal gaz ödemesi konusunda çıkan anlaşmazlığın Rusya'nın Avrupa'ya doğal gaz sevkiyatını etkilemeyeceği işaretleri üzerine düştü.



İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını sürdürmesinin petrol zengini Orta Doğu'dan petrol arzını etkileyebileceği kaygıları petrol fiyatlarının daha da düşmesini engelliyor.



ABD ham petrolünün varil fiyatı, 2008 yılının son işlem günü olan çarşamba gününde, ABD'deki rafineri faaliyetlerinin azalmasının bu kış akaryakıt arzında sıkıntıya yol açacağı kaygılarını artırması nedeniyle yüzde 14 artarak, 44,60 dolara, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı da 45,59 dolara çıkmıştı. 2007 yılının son işlem gününde ABD ham petrolünün varil fiyatı 95,98 dolar olmuştu.



ABD ham petrolünün varil fiyatı 11 Temmuz 2008'de 147,27 dolarla tüm zamanların rekorunu kırmış ve küresel ekonomideki durgunluk nedeniyle 19 Aralıkta yılın en düşük seviyesi olan 32,40 doları görmüştü.



Önceki yıl yüzde 57 yükselen petrol fiyatları, geçen yıl yüzde 54düştü.



