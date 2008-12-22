Dolar 1.52 YTL'den başladı

Serbest piyasada dolar 1,5220 YTL, Euro 2,1290 YTL'den haftaya başladı. İMKB hafif bir yükselişle açıldı.



Kapalıçarşı'da 1,5140 YTL'den alınan dolar 1,5220 YTL'den; 2,1200 YTL'den alınan Euro 2,1290 YTL’den satılıyor.



Serbest piyasada önceki kapanışta doların satış fiyatı 1,5270 YTL, Euro’nun satış fiyatı ise 2,1230 YTL olmuştu.



Bankalararası piyasa



Bankalararası piyasada dolar kotasyonlarında alışta en düşük fiyat 1,5110 YTL, en yüksek fiyat 1,5150 YTL, satışta en düşük fiyat 1,5185 YTL, en yüksek fiyat 1,5215 YTL düzeyinde bulunuyor.



İMKB hafif bir yükselişle açıldı



İMKB Bileşik Endeksi birinci seansta, Cuma günü ikinci seans kapanışına göre 37,95 puan artarak 26.243,35 puan seviyesinde açıldı. Hisse senetleri, bu seviyede yüzde 0,14 değer kazandı.



Faiz yüzde 17 seviyelerine geriledi



23 Haziran 2010 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 10.15 itibariyle basit getirisi yüzde 17,72'ye, bileşik getirisi yüzde 17,01'e geriledi.



Bu tahvilin, aynı gün valörlü işlemlerinin önceki kapanışında basit getirisi yüzde 17,88, bileşik getirisi yüzde 17,15 olmuştu.



Parite



Uluslararası piyasalarda Euro-dolar paritesi 1,4070, sterlin-dolar paritesi 1,4932, yen-dolar paritesi ise 89,76 düzeyinde seyrediyor.



Tokyo Borsası, günü yükselişle tamamladı



Borsanın temel göstergesi Nikkei Endeksi, Cuma gününe göre yüzde 1,57 artarak 8.723,78 puan oldu.



Öte yandan, Hong Kong'da Hang Seng Endeksi yüzde 1,7, Avustralya'da anahtar endeks yüzde 1,6, Güney Kore'de Kospi Endeksi yüzde 0,2 ve Singapur'da endeks yüzde 0,5 azaldı.



