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Ekonomi

Dolar 1.5000 liranın altına indi

ABD Doları yaklaşık iki aylık aradan sonra tekrar 1.5000 liranın altındaki seviyelere geriledi.

07 Nisan 2010 03:00

T24 - ABD Doları yaklaşık iki aylık aradan sonra tekrar 1.5000 liranın altındaki seviyelere geriledi.


Dolar, kapanışa az bir zaman kala bankalararası piyasa ve İstanbul serbest piyasada alışta ve satışta 1.5000'ün altına indi.


En son 3-4 Şubat günlerinde 1.4900-1.5000 lira seviyelerinde seyreden dolar bugün açılıştan kısa bir süre sonra bankalararası piyasada alışta 1.5000 liranın altına geriledi. Satışta 1.5000'ün hemen üzerinde tutunan dolar, İstanbul serbest piyasada da öğle saatlerine doğru alışta 1.4970 seviyelerine gerilerken satışta 1.5000 liranın üzerinde tutunma çabası içinde oldu.


Kapanışa yaklaşıldığı dakikalarda bankalararası piyasa ve serbest piyasada dolar alış ve satışta 1,5000 liranın altına geriledi.


Bankalararası piyasada dolar kotasyonlarında alışta en düşük fiyat 1.4920 TL, en yüksek fiyat 1.4930 TL, satışta en düşük fiyat 1.4970 TL, en yüksek fiyat 1.4990 TL düzeyinde bulunuyor.


Uluslararası piyasalarda avro-dolar paritesi 1.3318, sterlin-dolar paritesi 1.5203, yen-dolar paritesi ise 93.78 düzeyinde seyrediyor.
     


Dolarda son zamanlardakiş seyir    



Dolar, krizden önce 2008 yılı ağustos ayında 1.1400 lira seviyelerine kadar inmişti. Yıllardır kalıcı bir yükseliş gösteremeyen dolar, yıl başından sonra (küresel kriz) artışa geçerek, daha önce Mart 2003'te gerçekleştirdiği 1.7700 zirvesini aştı. 9 Mart Pazartesi günü 1.8200'lere kadar çıkarak TL karşısındaki rekorunu yeniledi. Ardından gelen Merkez Bankası müdahalesiyle gerileyen dolar yıl ortasına gelindiğinde 2009 başındaki seviyelerine tekrar geri dönmüştü.


İstanbul serbest piyasada ise 2009 yılı 1.5000'ün altında 1.4970 liradan tamamlandı. Bu yılın ilk ayını 1.4500-1.5000 bandında kapatan dolar, 3 Şubat Çarşamba gününü 1.4870 lira seviyelerinde tamamladı ve 4 Şubattan sonra yaklaşık iki ay boyunca 1.5000-1.5600 bandında iniş-çıkışlı bir seyir izledi.

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