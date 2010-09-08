Dolar 15 yılın en düşük seviyesinde

T24- Küresel ekonomide toparlanma konusundaki belirsizliğin sürdüğü dönemde yatırımcıların Japon yeni alması nedeniyle ABD doları Tokyo'daki işlemlerde 83,32 yene gerileyerek, Japon yeni karşısında 15 yılın en düşük seviyesine indi.



New York'daki işlemlerde dün 83,79 yeni gören ABD Doları, geçen ay başında 84,71 yene düşerek Haziran 1995'den sonra ilk kez Japon yeni karşısında en düşük seviyesine inmişti. ABD Doları 24 Ağustos'ta da 84,17 yene gerilemişti.



ABD dolarının, İkinci Dünya Savaşı'nın sona ermesinden sonra yen karşısındaki en düşük seviyesi ise 1995 yılında 79,75 yendi.



Yatırımcıların, Tokyo ve diğer ülkelerin döviz piyasalarına müdahale edeceği konusunda şüpheleri bulunuyor.



Maliye Bakanı Yoshihiko Noda'nın yenin yükselişini sınırlamak için harekete geçebileceğini belirterek, ''Sonunda gerekli olduğunda döviz piyasasına müdahale dahil kararlı adımlar atacağız'' dedi.



Japonya Merkez Bankası, 2004 yılı Mart ayından bu yana döviz piyasasına müdahale etmedi.



ABD'nin ekonomisinin toparlanması ve Avrupalı ülkelerin borçlarına maruz kalan bankalarla ilgili kaygıların artması yatırımcıların güvenli olarak gördükleri Japon yeni ve İsviçre Frangı satın alımlarını artırıyor. Güçlü yen Japonya'nın ihracat gelirlerinin azalmasına yol açıyor.