T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Dolar 15 yılın en düşük seviyesinde

ABD doları Japon yeni karşısında 15 yılın en düşük seviyesini gördü..

08 Eylül 2010 03:00

T24- Küresel ekonomide toparlanma konusundaki belirsizliğin sürdüğü dönemde yatırımcıların Japon yeni alması nedeniyle ABD doları Tokyo'daki işlemlerde 83,32 yene gerileyerek, Japon yeni karşısında 15 yılın en düşük seviyesine indi.


New York'daki işlemlerde dün 83,79 yeni gören ABD Doları, geçen ay başında 84,71 yene düşerek Haziran 1995'den sonra ilk kez Japon yeni karşısında en düşük seviyesine inmişti. ABD Doları 24 Ağustos'ta da 84,17 yene gerilemişti.


ABD dolarının, İkinci Dünya Savaşı'nın sona ermesinden sonra yen karşısındaki en düşük seviyesi ise 1995 yılında 79,75 yendi.


Yatırımcıların, Tokyo ve diğer ülkelerin döviz piyasalarına müdahale edeceği konusunda şüpheleri bulunuyor.


Maliye Bakanı Yoshihiko Noda'nın yenin yükselişini sınırlamak için harekete geçebileceğini belirterek, ''Sonunda gerekli olduğunda döviz piyasasına müdahale dahil kararlı adımlar atacağız'' dedi.


Japonya Merkez Bankası, 2004 yılı Mart ayından bu yana döviz piyasasına müdahale etmedi.


ABD'nin ekonomisinin toparlanması ve Avrupalı ülkelerin borçlarına maruz kalan bankalarla ilgili kaygıların artması yatırımcıların güvenli olarak gördükleri Japon yeni ve İsviçre Frangı satın alımlarını artırıyor. Güçlü yen Japonya'nın ihracat gelirlerinin azalmasına yol açıyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

Mansur Yavaş'tan 'rüşvet' açıklaması: Bunun arkasında iki kişi var...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24