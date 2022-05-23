Dolar 15,92'yi, euro 17 lirayı gördü

T24 Ekonomi

Merkez Bankası müdahalesiyle gün içinde 15.80'in altına çekilen ABD Doları akşam saatlerinde yükselişe geçerek 15,92 TL'yi gördü. Euro da aynı saatlerde 17 lirayı geçti.

TL'nin ABD Doları ve Euro karşısındaki son kayıplarının nedenlerinden birinin, kabine toplantısından sonra Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları arasında, piyasada konuşulan "enflasyona endeksli bono, süper bono" gibi bir enstrümanın yer almaması olduğu yorumları da yapıldı.

ABD Doları'nın gün içinde bir süre 15.80'in altına çekilmesi de, Merkez Bankası müdahalesi tartışması yaratmıştı.

T24 yazarlarından ekonomist Uğur Gürses, Twitter hesabından, "TCMB bilançosuna bakılırsa 20 Mayıs günü kur 16'yı geçmesin diye net 1.5 milyar dolar eritilmiş" bilgisini paylaşmıştı.

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