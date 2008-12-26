Dolar 1,49 YTL, İMKB 0,71 arttı

Serbest piyasada saat 14:00 itibariyle dolar 1,4980 YTL’den, Euro 2,1060 YTL’den işlem görüyor. İMKB birinci seansı 0,71 artışla kapattı.



İstanbul serbest piyasada dolar 1,5150 YTL, Euro 2,1250 YTL'den güne başladı. Saat 14:00 itibariyle dolar 1,4980 YTL’den, Euro 2,1060 YTL’den işlem görüyor.



Serbest piyasada dünkü kapanışta doların satış fiyatı 1,5130 YTL, Euro’nun satış fiyatı ise 2,1170 YTL olmuştu.



Dolar kotasyonları



Bankalararası piyasada dolar kotasyonları, saat 14.45 itibarıyla, alışta en düşük 1,4950 YTL, en yüksek 1,4995 YTL, satışta en düşük 1,5025 YTL, en yüksek 1,5100 YTL seviyesinde bulunuyor.



Faiz



23 Haziran 2010 vadeli, bugün valörlü tahvilin bileşik faizi, önceki kapanışa göre 0,19 puan düşerek yüzde 16,84'e indi. Bu tahvilin basit getirisi de yüzde 17,52'den kapandı.



Bu kâğıdın dün kapanıştaki basit getirisi yüzde 17,73, bileşik getirisi yüzde 17,03 olmuştu.



Parite



Uluslararası piyasalarda avro-dolar paritesi 1,4071, sterlin-dolar paritesi 1,4726, yen-dolar paritesi ise 90,42 düzeyinde seyrediyor.



İMKB birinci seansı yüzde 0,71 artışla kapattı



İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) Ulusal 100 Endeksi, dünkü ikinci seans kapanışına göre 183,87 puan artarak günün ilk yarısını 26.243,01 puandan tamamladı. Birinci seansta, hisse senetlerinin ortalama değer artışı yüzde 0,71 oldu.



Dün 26.059,14 puandan kapanan İMKB Ulusal 100 Endeksi, ilk seansa 79,57 puan artarak 26.138,71 puandan başladı. İlk yarıyı 26.271,89 puandan geçen endeks, en düşük olarak 26.128,08 puana kadar gerilerken, en yüksek olarak 26.315.79 puanı gördü.



Seans sonunda mali endeks 285,56 puan artarak 37.424,51 puana, sanayi endeksi 190,57 puan artarak 19.028,74 puana ve hizmetler endeksi 81,26 puan artarak 21.791,80 puana yükseldi.



Böylece, önceki kapanışa göre mali grup hisseler ortalama yüzde 0,77, sanayi grubu hisseler ortalama yüzde 1,01 ve hizmetler grubu hisseler ortalama yüzde 0,37 oranında değer kazandı.



Birinci seansta işlem gören toplam 311 hisse senedinden 182'si değer kazandı, 55'i değer kaybetti, 74 hissenin fiyatında ise değişiklik olmadı.



Birinci seansta 133 milyon 103 bin 91 YTL'lik işlem hacmi oluştu. En çok işlem gören hisse senetleri Tekfen Holding, İş Bankası (C), Arçelik, Garanti Bankası ve Yapı ve Kredi Bankası oldu.



Tokyo Borsası, haftayı yükselişle kapattı



Borsanın temel göstergesi Nikkei Endeksi 140,02 puan (yüzde 1,63) artarak, 8.739,52 puana çıktı.



Tayvan, Hindistan ve Güney Kore'de de borsalar değer kazandı.



Hong Kong ve Avustralya'nın yanı sıra İngiltere, Almanya ve Fransa'da borsalar, noel tatili nedeniyle kapalı.

