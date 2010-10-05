-DOLAR 1,4440 LİRAYA DÜŞERKEN, AVRO 1,9890 LİRAYA YÜKSELDİ İSTANBUL (A.A) - 05.10.2010 - İstanbul serbest piyasada, kapanış saatlerinde doların satış fiyatı 1,4440 liraya düşerken, avronun satış fiyatı 1,9890 liraya yükseldi. Alınan bilgiye göre, piyasanın kapanışı itibariyle Kapalıçarşı'da 1,4390 liradan alınan dolar 1,4440 liradan, 1,9840 liradan alınan avro 1,9890 liradan satılıyor. Serbest piyasada dün kapanışta 1,4500 lira olan dolar güne 1,4560 liradan, 1,9880 lira olan avro 1,9920 liradan başlamıştı.