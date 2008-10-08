Dolar 1.42 YTL'yi aştı

Asya borsaları bugüne de düşüşle başladı. Japon Nikkei endeksi yüzde 4 oranında düşüşle güne 10 bin puanın altında başladı. Güney Kore borsasıysa yüzde 3’ten fazla değer kaybetti.



Finans piyasalarındaki kredi krizinin Amerikan ekonomisinde durgunluğa yolaçacağı kaygısı nedeniyle, New York Borsası’ndaki endekslerde de büyük düşüşler yaşandı.



Dow Jones Endeksi yüzde 5 oranında değer kaybıyla kapandı. S&P 500 Endeksi yüzde 5.7; NASDAQ Endeksi de yüzde 6 oranında değer kaybetti.



Londra ve Paris borsaları dünü küçük kazançlarla kapattı. Ancak Frankfurt DAX Endeksi yüzde 1’den fazla düşüş kaydetti. (Amerika'nın Sesi)