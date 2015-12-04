Beyoğlu'nda 5 araç kundaklandı

Beyoğlu’nda park halindeki 5 araç kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce üzerlerine tiner dökülerek kundaklandı. Yanan araçların motor kısımlarında büyük çapta maddi hasar oluştu.

Hürriyet’te yer alan habere göre, olay, saat 05.00’da Beyoğlu Hacı Ahmet Mahallesi Kurtoğlu Caddesi üzerinde meydana geldi. Kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, park halindeki 2 minibüs ve 3 otomobilin üzerine tiner dökerek ateşe verdi. Yoğun dumanı ve alevleri fark eden mahalle sakinleri durumu itfaiye ile polis ekiplerine haber verdi.





Kovalarla söndürmeye çalıştılar

Mahalleli bir yandan da ellerindeki su dolu kovalar ve yangın tüpleriyle alevlere müdahale etti. Bu sırada bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri yanan araçların üzerine köpük sıkarak alevleri söndürdü.



Kundaklanan 5 aracın da motor kısımlarında büyük çapta maddi hasar oluştu.



Geçtiğimiz yıllarda da aynı caddede kundaklama olaylarının yaşandığını belirten vatandaşlar büyük panik yaşadıklarını belirttiler.



Polis, araçları kundaklayıp kayıplara karışan şüpheli ya da şüphelileri bulmak için çalışma başlattı.