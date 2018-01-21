Dolandırıcılıktan gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı

VAN, (DHA)- VAN merkezli 3 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan ve dün mahkemeye sevk edilen 6 kişiden 5 tutuklanırken, 1 kişi adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Van Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, 4 gün önce kendilerini üst düzey kamu görevlisi olarak tanıtıp, dolandırıcılık yapan kişilerle ilgili çalışma başlattı. Yaklaşık 3.5 aylık takip ardından ekipler, operasyon için düğmeye bastı. Van\'da 4, Ankara’da 1 ve Tokat’ta 1 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve işyerlerindeki aramalarda 3 tapu, 1 av tüfeği, değişik çaplarda çok sayıda fişek, 19 CD, 4 video kaset, taşınması yasak kesici aletler ve çeşitli dokümanlar ele geçirildi.

Şüphelilerin, şu ana kadar tespit edilen mağdurlardan 1 milyon 814 bin lira nakit para dolandırdığı, medikal sektöründe faaliyet gösteren bir kişiyi de 500 bin TL zarara uğrattıkları belirtilirken, emniyetteki sorguları tamamlanan İ.S., V.T., H.T., Y.S., A.K. ve F.C.K. mahkemeye çıkarıldı. Şüphelilerden İ.S. adli kontrol kararı ile serbest bırakılırken, V.T., H.T., Y.S., A.K. ve F.C.K. tutuklandı.