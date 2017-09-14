Dolandırıcılıktan aranan zanlı yakalandı

Eyyüp BURUN- Metin Faruk TAMER/ GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP\'te, hakkında dolandırıcılık suçlamasıyla 128 dosyadan suç kaydı bulunan, 7 ayrı dosyadan aranan ve son 1 yılda Gaziantep ve çevre illerden 500 bin lira tutarında dolandırıcılık yaptığı iddia edilen Kasım Ç. polis tarafından yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü, Yankesicilik ve Dolandırıcılık Bürosu ekipleri, hakkında 7 ayrı dolandırıcılık olayından aranan Kasım Ç.\'yi düzenlediği operasyonla gizlendiği adreste yakaladı. İnternet üzerinden temel gıda malzemesi satan firmalara ulaşarak, bu firmalardan aldığı ürünleri parasını daha sonra ödeyeceğini söyleyerek dolandıran Kasım Ç.\'nin benzer yöntemle son 1 yılda piyasayı 500 bin lira tutarında dolandırdığı ileri sürüldü. Kasım Ç. emniyette alınan ifadesinin ardından, \'dolandırıcılık\' suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.



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