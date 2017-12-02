Dolandırıcılık şüphelisi Alaçam'da yakalandı

Ayhan AYDEMİR/ALAÇAM (Samsun), (DHA) - SİNOP’ta telefonda aradığı kişileri, kendisini polis olarak tanıtıp, dolandırdığı iddia edilen 32 yaşındaki B.S., Samsun’un Alaçam ilçesinde yakalandı.

Sinop’ta telefonla aradığı kişileri, kendisini polis olarak tanıtıp, para ve ziynet eşyalarını dolandırdığı belirtilen B.S.\'nin yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı. İz süren ekipler, B.S.\'nin Samsun’un Alaçam ilçesinde olduğunu tespit etti. Alaçam İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, düzenlenen operasyonla B.S.\'yi gözaltına aldı.

Üzerinden 2 bin 195 lira para, 29 çeyrek altın, 1 gerdanlık ve 1 bileklik çıkan B.S., sorgulanmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğü\'ne götürüldü.

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