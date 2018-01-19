Dolandırıcılık şüphelileri adliyede

Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA\'da, \'rüşvet\', \'resmi belgede sahtecilik\', \'nitelikli dolandırıcılık\' operasyonunda gözaltına alınan 2 muhtar ile nüfus müdürlüğünde görevli 3 memurun da aralarında bulunduğu 9 kişi adliyeye sevk edildi.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, para karşılığında sahte belgelerle vekâlet vermek suretiyle gayrimenkul satışı yapıp haksız kazanç sağladığı belirlenen şüphelilere yönelik dün sabah eşzamanlı operasyon yaptı. Operasyonda, muhtarlar L.H.A. ve O.A. ile nüfus müdürlüklerinde görevli Y.A., Z.T., A.Y. ile sahte belgelerle para karşılığı işlem yaptırdığı tespit edilen S.A., T.Y., M.A. ve M.Ö. gözaltına alındı. \'Rüşvet\', \'resmi belgede sahtecilik\', \'nitelikli dolandırıcılık\' suçlaması yöneltilen şüpheliler, sorguları için Emniyet Müdürlüğü\'ne götürüldü.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Emniyet Müdürlüğü\'ndeki işlemleri tamamlanan şüpheliler sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin, öğrencilerin istedikleri okula kaydedilebilmeleri için adreslerinde değişiklik yaptıkları, başka kişiler adına çipli kimlik kartı düzenledikleri, noterden sahte kimlik kartlarıyla kendileri veya irtibatlı oldukları kişiler adına vekalet vererek gayrimenkul satışı yapıp haksız kazanç sağladıkları, Türkiye\'de vefat eden yabancı uyruklular adına da sahte evrak düzenledikleri öne sürüldü.