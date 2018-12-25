Dolandırıcıların yeni yöntemi 'Sponsorlu tweet'; banka müşterileri hedefte

Dolandırıcılar yeni yıl öncesi bankaların isimlerini taklit ederek açtıkları Twitter hesaplarından her gün attıkları onlarca 'Sponsorlu Tweet' ile banka müşterilerini hedef alıyor.

Sosyal medya üzerinden banka müşterilerini hedef alan dolandırıcılık yöntemlerine her geçen gün yenileri ekleniyor. Yeni yıl öncesi dolandırıcıların yaygın kullandığı yöntemlerden biri de ‘Sponsorlu Tweet’ aracılığıyla yapılan sahtekârlık.

Ankete katılanın bilgileri ele geçiriliyor

Bankalara ait görselleri kullanarak Twitter’da hesap açan dolandırıcılar hazırladıkları gönderileri, ‘Sponsorlu Tweet’ ile pek çok kullanıcıya aynı anda ulaştırıyor. “Yukarıdaki Linkten Kaydını Gerçekleştiren 500 Müşterimize akıllı telefon, Tüm Müşterilerimize 10 GB Anında Hediye”, “Yeni Yıl Özel Anketimize Katılım Sağlayan Siz Değerli Müşterilerimize Bir Birinden Sürpriz Hediyelerden Kazanma Şansı Yakala” gibi ifadelerle yaygınlaştırılan tweet’lerde belirtilen talimatı yerine getiren kullanıcıların kişisel bilgileri ele geçiriliyor.

Duvar'daki haberin tamamı için tıklayın