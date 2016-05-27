Dolandırıcıların yeni hedefi WhatsApp

WhatsApp gibi çok kullanılan uygulamalar üzerinden kullanıcılara çeşitli konularda mesajlar atılarak tuzak kuran ve böylece kişilerin oldukça yüksek miktarlardaki paralarını çalan dolandırıcılar yeni bir uygulama başlattı.

WhatsApp üzerinden gönderilen mesajlar ile WhatsApp'ın Gold versiyonuna geçiş yapılarak çok daha avantajlı bir şekilde uygulamayı kullanılabileceği belirtilirken bu mesajdaki linklere tıklayan kişiler uygulamayı indirerek tamamen savunmasız bir hale geliyor.

milliyet'in haberine göre, telefona ya da bilgisayarlara kurulan bu tür uygulamalar ile birlikte kişilerin tüm kişisel bilgileri ya da yaptığı online alışverişlerde kredi kartı bilgilerinin alınması mümkün olurken bu tür durumlar da kişilerin mağdur duruma düşmesine neden oluyor.

Son dönemlerde sıkça görülmeye başlanan WhatsApp mesajları ile ilgili açıklamalar yapılırken kişilerin bu tür mesajlara inanmaması gerektiği ve hiçbir şekilde bu mesajlardaki linklerin açılmaması gerektiğini belirttildi.

Uzmanlar, kısa süre içerisinde çok hızlı bir şekilde yayılan bu mesajlara karşı kişilerin mesajı göndereni engellemesi ve bu kişiler ile görüşmemesi gerektiğini hatırlatıldı.

Arkadaş listenizden böyle bir mesaj geldiğinde kesinlikle herhangi bir uygulama yüklemesi yapmayarak kendinizi güvence altına alabilirsiniz.