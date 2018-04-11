T24 LogoT24 Logo
Gündem

Dolandırıcılar, 'valiyim' diyerek iş insanının 30 bin lirasını aldı

Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA)- ELAZIĞ'da kendilerini 'vali' olarak tanıtarak dolandırdıkları bir iş insanının 30 bin lirasını alan Barış G

11 Nisan 2018 17:26

Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA)- ELAZIĞ\'da kendilerini \'vali\' olarak tanıtarak dolandırdıkları bir iş insanının 30 bin lirasını alan Barış G.(25) ve Emin D. (43), Kırıkkale\'de yakalandı.
Elazığ\'da yaşayan iş insanı M.İ.\'yi telefonla arayan bir kişi, kendisini \'vali\' diye tanıtarak, ihtiyaç sahipleri için yardım kampanyası başlattıklarını söyledi. M.İ.\'yi kampanyaya destek için ikna eden dolandırıcı, verdiği hesap numarasına para yatırmasını istedi. M.İ., verilen hesaba 30 bin lira yatırdı. Daha sonra kendisini arayan kişilere ulaşamayan M.İ., dolandırıldığını anlayınca polisi başvurarak şikâyetçi oldu.
Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, iş insanı M.İ.\'nin verdiği bilgiler doğrultusunda, şüpheli 2 kişiyi tespit etti. Yapılan çalışmada, şüpheliler Barış G. ve Emin D.\'nin Kırıkkale\'de bulunduğu belirlendi. Elazığ ve Kırıkkale polisinin ortak çalışmasıyla iki şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Elazığ\'a getirilen şüpheliler, ifadelerinin alınmasının ardından, \'nitelikli dolandırıcılık\' suçundan adliyeye sevk edildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Erkan BAYELAZIĞ DHA ELAZIĞBarışEminKırıkkaleElazığDahaEmniyet Müdürlüğü AsayişHırsızlıkDolandırıcılık Büro AmirliğiYapılan

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Gazeteci Sedat Ergin değerlendirdi: İdlib'de senaryolar bölünmeyi işaret ediyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İdlib'de şehit sayısı 8'e yükseldi...

Ziya Selçuk, tartışma yaratan kitap konusunda Milli Eğitim Bakanlığı'yla zıt...

Erdoğan'a ihtarname çekmek istedi; noterde gözaltına alındı...

Erdoğan'dan İdlib açıklaması: 1 milyon insan sınırımıza geliyor, gelecek bu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24