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Dolandırıcılar özel ekip tarafından yakalandı

KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ'de kendilerini 'polis' ve 'savcı' olarak tanıttıktan sonra A

25 Aralık 2017 19:29

KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ\'de kendilerini \'polis\' ve \'savcı\' olarak tanıttıktan sonra A.Y.\'yi 140 bin TL dolandıran 3 kişi, oluşturulan 3 ayrı özel ekip tarafından, İstanbul, Gaziantep ve Ankara\'daki evlerinde yakalandı.
Kayseri\'de oturan A.Y., 11 Eylül\'de telefonla arayıp, kendilerini \'polis\' ve \'savcı\' olarak tanıtan T.C.A., M.M. ve İ.L.\'ye 140 bin lirasını kaptırdı. Dolandırıldığı anlayan A.Y, Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığına başvurdu.  Yankesicilik ve Dolandırıcılık Şube Müdürlüğü polisleri, İstihbarat Şube Müdürlüğü ile koordineli olarak oluşturulan 3 ayrı ekiple 3 şüphelinin adreslerini belirledi. İstanbul\'da yaşadığı anlaşılan T.C.A. polis tarafından evine yapılan baskınla yakalandı. T.C.A Cumhuriyet Savcının talimatı ile İstanbul\'da Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile alınan ifadesinin ardından tutuklanarak cezaevine konuldu. Olayın 2. şüphelisi M.M. Gaziantep\'te, İ.L. ise Ankara\'daki evlerinde yakalanarak Kayseri\'ye getirildi. Olayın 2 şüphelisi de sorgulandıktan sonra mahkemeye çıkarılacak.

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