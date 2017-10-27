T24 LogoT24 Logo
Gündem

Dolandırıcılar, otelde polis baskınıyla yakalandı

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA) - DÜZCE'de, telefonla aradıkları 66 yaşındaki kadını, kendilerini 'polis' olarak tanıtarak kandırıp 53 bin lirasını alan 3 kişiden 2'si, konakladıkları otelin odasında alkol alırken, polis baskınıyla yakalandı

27 Ekim 2017 14:47

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA) - DÜZCE\'de, telefonla aradıkları 66 yaşındaki kadını, kendilerini \'polis\' olarak tanıtarak kandırıp 53 bin lirasını alan 3 kişiden 2\'si, konakladıkları otelin odasında alkol alırken, polis baskınıyla yakalandı. Diğer şüphelinin arandığı belirtildi.
Kimliği belirsiz bir kişi, Uzunmustafa Mahallesi’nde oturan D.U. adlı yaşlı kadını telefonla arayıp, kendisini \'polis\' olarak tanıtarak, banka hesaplarında FETÖ terör örgütü bağlantısı olduğunu ve bunun ortadan kalkması için bankadaki parasını çekip, kendilerine vermesi gerektiğini söyledi. Telefondaki kişiye inanan D.U., panik içinde banka şubesine gidip, hesabında bulunan 53 bin lirayı çekti ve tarif edilen yere poşet içerisinde götürerek, dolandırıcılara teslim etti.
Daha sonra dolandırıldığını anlayan kadın, polise başvurdu. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, çevredeki mobese ve güvenlik kameralarını inceleyerek, eşkal ve kimliklerini belirlediği yaşlı kadını dolandıran kişilerin kentteki bir otelde konakladıklarını tespit etti.
Polis, gece geç saatlerde, şüphelilerin kaldığı oteldeki odaya baskın düzenledi. Şüpheliler Ali Zana B. ve Oktay A., otel odasında alkol alırken, yakalandı. Yere yatırılarak, elleri kelepçelenen şüphelilerin üzerinde ve odada yapılan aramada, 600 Dolar ve 4 bin 665 TL ele geçirildi. Diğer şüphelinin ise paranın kalan bölümünü alarak, İstanbul\'a kaçtığı belirlendi.
Gözaltına alanın Ali Zana B. ve Oktay A., emniyette işlemlerinin tamamlanması ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, nöbetçi mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi. Kaçan diğer şüpheliyi arama çalışalarının sürdüğü belirtildi. 

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Tezcan SOLMAZDÜZCE DHADÜZCEDiğerKimliğiUzunmustafa MahallesindeFETÖTelefondakiDahaEmniyet Müdürlüğü AsayişPolisAli ZanaOktayDolarTLGözaltınaKaçan

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Canlı yayında böyle sallandılar...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

Prof. Naci Görür: Elazığ ve köyleriyle ilgili projeler hazırladık, TÜBİTAK...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24