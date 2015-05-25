Dolandırıcı sanık hâkime 'Paralelcisin' dedi, sosyalist hâkim el çektirdi

İstanbul’da dolandırıcılıktan yargılanan Hakan Şimşek, Hâkim Tamer Akgökçe’ye, “Siz Pensilvanya’nın hâkimisiniz. Başbakan sizin hakkınızdan gelecek” dedi ve ardından HSYK’ya şikâyette bulundu. HSYK ise ön inceleme başlatıp Şimşek’in ifadesini aldı.

Şimşek, inceleme başlayınca aynı gerekçeyle reddi hâkim talebinde de bulundu. Talep, terör suçlarına bakmakla görevlendirilen mahkeme tarafından kabul edilince Hâkim Akgökçe dosyadan el çektirildi. Halen Yargıçlar Sendikası Başkan Yardımcısı ve YARSAV’ın yönetim kurulu üyesi olan, kendisini ‘sosyalist’ olarak tanımlayan Hâkim Akgökçe, “Bu ‘Paralel’ meselesi, cadı avına dönüştü” dedi.

Suçlama trajikomik

İsmail Saymaz'ın Hürriyet'te yayımlanan haberine göre, Şimşek’in sadece dolandırıcılıktan değil, yaralama ve emniyeti suistimal gibi suçlardan da sabıkalı olduğunu belirten Akgökçe, şunları söyledi: “Bu, tabii hâkimlik ilkesine aykırıdır. Bu yol kabul edilirse her hâkim çekilmek zorunda bırakılır. Artık ‘Paralel’ denildiği anda akan sular duruyor. Hâkim, ‘HSYK da incelediğine göre ben bunu emir telakki ederim’ diyor. ‘Bu adam dolandırıcı da olsa önünü açarım’ diyor. Hukuksal kaygılarla hareket edilmiyor. ‘Nereye giderse gitsin, bize bulaşmasın’ deniyor. İnsanlar taciz edilsin, maddi manevi yıpransın... Ben 2010’da YARSAV’ın HSYK adayıydım. Yargıçlar Sendikası’nın siyasetinin belirlenmesinde 10 kişiden biriyim. ‘F Tipi’ kavramını çıkartanlardan biriyim. Bu suçlamayı trajikomik buluyorum, elimin tersiyle itiyorum.”

'Hakkınızdan gelecek'

Kadıköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hazırladığı iddianameye göre 2010’da yaşanan dolandırıcılık olayı ise şöyle gerçekleşti: Bugün 29 yaşında olan Hakan Şimşek, tanışmış olduğu Kerimhan Çelik adlı kişiye kendisini ‘gümrük aracısı’ olarak tanıttı. Ardından Şimşek, kendisine, “Birikmiş param var, iş yapmak istiyorum” diyen Çelik’in parasını aldı. Fakat iddiaya göre Çelik, bir daha Şimşek’e ulaşamadı. Bunun üzerine Şimşek hakkında Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) 157’nci maddesi gereğince ‘dolandırıcılık’ suçundan dava açıldı. Bu arada kayıplara karışan Şimşek’e 4 yıl boyunca ulaşılamadı. 4 yılın sonunda Şimşek’in bir başka suçtan cezaevinde olduğu ortaya çıktı. Bunun üzerine ifadesi alınmak üzere 29 Nisan 2014’te, dolandırıcılık davasının görüldüğü İstanbul Anadolu 31’inci Asliye Ceza Mahkemesi’ne getirildi. Hakkındaki iddiaları reddeden Şimşek, Hâkim Tamer Akgökçe’ye yönelik, “Siz Pensilvanya’nın hâkimisiniz. Başbakan sizin hakkınızdan gelecek” dedi. Şimşek bir adım daha atarak, HSYK’ya şikâyette bulundu. Ön inceleme başlatan HSYK, olayı incelemesi için Anadolu 8’inci Ağır Ceza Mahkemesi’ni atadı. Mahkeme 27 Mart 2015’te Şimşek’in ifadesini aldı. Şimşek ön inceleme işleminden yola çıkarak, 28 Nisan 2015’te 31’inci Asliye Ceza Mahkemesi’nde reddi hâkim talep etti. Talebinde, “Davam ile ilgili tarafsız olamayacağınızdan adil yargılama hususunda reddi hâkim talebinde bulunur, başka bir hâkim tarafından yargılamaya devam olunmasını arz ederim” dedi. Dilekçeyi işleme koyan Akgökçe, talebin usul ve esastan reddini istedi. Evrak, “Anayasa’ya karşı işlenmiş suçlara” bakan Anadolu 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’ne düştü. 18 Mayıs’ta oybirliğiyle kabul edildi ve davaya bakması için 30’uncu Asliye Ceza Mahkemesi Hâkimi görevlendirildi.