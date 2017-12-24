Dolandırdıkları yöntemle yakalandılar



Ümit TÜRK / İSTANBUL, (DHA) Gaziosmanpaşa\'da, \"Satış sonrası teknik servis hizmetleri\" adı altında kurdukları site aracılığıyla kendilerini arayan kişileri dolandırdıkları tespit edilen 2 kişi, müşteri gibi davranan polis tarafından yakalandı. Gaziosmanpaşa\'da, tamir etmeleri için elektronik cihazlarını teslim ettikleri kişiler tarafından dolandırıldıklarını anlayan 4 kişi, polise ihbarda bulundu. İhbarları değerlendiren İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri, dolandırıcıların, \"Satış sonrası teknik servis hizmetleri\" adı altında kendilerini arayan kişilerin evlerine giderek elektronik cihazlarını aldıklarını tespit etti. Müşteri gibi davranarak dolandırıcıları arayan polisler, arızalanan cihazlarının tamiri için talepte bulundu. Polisin verdiği adrese araçla giden 2 kişi, yakalanarak gözaltına alındı. Farklı tarihlerde 4 kişiyi dolandırdıkları tespit edilen B.Ö., (21) ve V.A., (30) isimli kişilerden B.Ö., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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