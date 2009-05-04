Dokuz Eylül’e modern patoloji laboratuvarı

Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesinde (DEÜ), dünyanın sayılı patoloji laboratuvarlarından biri açıldı.



Avrupa'nın en iyi 4'üncüsü, dünyanın ise 15'incisi olan patoloji laboratuvarı, Türkiye'de ilk kez DEÜ Hastanesi'nde, bugün düzenlenen törenle hizmete açıldı. Laboratuvarın açılışı törenine, DEÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Füzün, DEÜ Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. İbrahim Astarcıoğlu, öğretim üyeleriyle personel katıldı.



Törende konuşan DEÜ Rektörü Prof. Dr. Füzün, patolojinin insan sağlığının geleceğine etki eden çok önemli bir merkez olduğunu, bu alanın sürekli gelişmeye ihtiyacının olduğunu belirtti.



Yeni laboratuvarın hastaneye hayırlı olması temennisinde bulunan Füzün, imkânlar dahilinde en iyiyi yapmaya çalışacaklarını söyledi.



DEÜ Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. İbrahim Astarcıoğlu ise laboratuvarın daha da büyüğünü yıl içinde hizmete açmayı planladıklarını, bunun gerçekleşmesiyle birlikte başka hastanelere de hizmet vereceklerini dile getirdi.



DEÜ Patoloji Ana bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Erdener Özer de her gün yüzlerce vatandaşın, hastalık tanısı ve tedavisi için merkezlerine başvurduğunu anlattı. Çeşitli kliniklerden biyopsi örneklerinin kendilerine geldiğini, yeni sistem ile doku işleminin 12 saatten birkaç saate indiğini belirten Özer, ''Doku takibi, doku gömme ve kesit boyama işlemleri de yeni teknikle tam otomatik yapılıyor. Bu da standardizasyon sağlıyor. Eskiden bu işlemler manuel yapılıyordu. Bir tanı süresi ortalama 3 gün iken, 24 saate inebileceğini söyleyebiliriz'' diye konuştu.



Konuşmaların ardından rektör Prof. Dr. Füzün, hastane başhekimi Prof. Dr Astarcıoğlu ile Patoloji Ana bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Özer, Avrupa'da sadece İngiltere, Almanya ve Danimarka'da bulunan en yeni tekniğin kullanıldığı, çalışan güvenliğini ön planda tutan, hızlı raporlama sağlayan yeni ünitenin açılış kurdelasını kesti.



(AA)

