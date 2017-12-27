T24 LogoT24 Logo
Gündem

Dokuz Eylül Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi'nde görev değişikliği

İZMİR, (DHA) - DOKUZ Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Jeoloji Mühendisi Prof

27 Aralık 2017 02:32

İZMİR, (DHA) - DOKUZ Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Hasan Sözbilir\'in yerine Jeofizik Mühendisi Doç. Dr. Orhan Polat atandı.
Geçen 18 Aralık\'ta görev süresi dolanı Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir\'in yerine Jeofizik Mühendisi Doç. Dr. Orhan Polat\'ın atandığı belirtildi.
Prof. Dr. Sözbilir, görev süresince İzmir, Manisa ve Muğla bölgelerindeki diri fay hatlarında ciddi araştırmalar yaptıklarını belirterek, görevinin sona ermesiyle bazı çalışmaların yarım kaldığını ifade etti.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

DHADOKUZ Dokuz EylülDeprem AraştırmaUygulama Merkezi Müdürü Jeoloji Mühendisi Prof Dr Hasan SözbilirJeofizik Mühendisi Doç Dr Orhan PolatGeçenAralıkDokuz EylülUygulama Merkezi Müdürü Prof Dr Hasan SözbilirMühendisi Doç

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Çin'de yaşayan Akademisyen Nurettin Akçay: Herkes tedirgin, sokaklar bomboş, hayat...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

Erkekler en çok bu pozisyonlarda penisini kırıyor!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24