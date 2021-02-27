Dokunulmazlık tuzağı tekrar sahnede: İktidar, HDP üzerinden muhalefeti bölme hazırlığında

T24 yazarı Hakan Aksay’ın Tele1’de hazırlayıp sunduğu Ne Olacak programının bu akşamki bölümünde iktidarın HDP üzerinden muhalefeti bölme planıyla ilgili siyasi gelişmeler ele alınacak.

21.00-23.45 arasında yayınlanacak olan programın konuları arasında şunlar sıralanıyor:

- Dokunulmazlık tuzağı tekrar sahnede: İktidarın hamleleri, muhalefet sıralarından farklı sesler…

- Lebaleb kongreler ve hükümetle parti içinde yeni dekorasyon, AKP’yi erken seçimlere hazırlayabilir mi?

- Gazetecilik ilkeleri ve yandaş-muhalif medya mücadelesi...

- Yudum yudum insan belgeselleri...

Program konukları: İstanbul bağımsız milletvekili Prof. Dr. Cihangir İslam, İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Erozan, gazeteci ve televizyoncu Nuri Çolakoğlu, belgesel yapımcısı ve yazar Nebil Özgentürk….

Hakan Aksay’ın hazırlayıp sunduğu Ne Olacak programı her cumartesi akşamı saat 21.00’de Tele1’de...