Dokunulmazlık görüşmeleri bugün; 1. tur oylama öncesi Meclis aritmetiği ne anlatıyor?

Bu yasama dönemindeki fezlekelerde dokunulmazlığı askıya alan anayasa değişikliğinin Meclis Genel Kurulu’ndaki görüşmeleri ile ilk tur oylamaların bugün yapılması planlanıyor. Referandumsuz kabul için 367 oy gereken düzenleme 330’un altında kalırsa reddedilecek. Genel Kurul'da 330 ile 367 arasında oy çıkması halinde gözler Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a çevrilecek. Erdoğan bu durumda, değişikliği bir kez daha görüşülmek üzere Meclis'e gönderebilecek ya da referanduma sunulması kararı verebilecek. 316 oyu bulunan AKP, ilk tur oylamalarda öncelikle alt sınır olan 330’u, üst hedef olarak ise halkoyunu zorunlu olmaktan çıkaran 367 barajını aşmaya çalışacak.

AKP ile MHP firesiz 356’ya ulaşıyor

Hürriyet’ten Bülent Sarıoğlu’nun haberine göre, olağanüstü kongre kararından kaynaklanan kırgınlıklar nedeniyle kendi içindeki olası fireleri engellemeye çalıştığı belirtilen iktidar grubu, MHP ve CHP’den destek bekliyor. AKP ile MHP’nin oy sayısı 356’ya ulaşmasına karşın iki partiden 36 milletvekilinin fezlekesi var. Bu fire ihtimali gerçekleşirse anayasa değişikliğinin kabul oyu 320’ye düşecek.

138 milletvekilinin fezlekesi var

CHP’lilerle birlikte, HDP dışındaki fezlekesi olan milletvekili sayısı 87’ye çıkıyor. Anayasa değişikliği bu milletvekillerini de yargı önüne çıkaracağından gizli oylamada bu gruptan da fire bekleniyor. 356 bloğunun firelerle 330’un altına düşme riskine karşı CHP’den önemli destek gelmesi gerekiyor. Meclis Anayasa Komisyonu’nda dün itibariyle 138 milletvekilinin 667 dosyası var.

Antalya’da kamp krizi

Her oyun hesabını yapan AKP, oturumu yönetecek başkanvekilinin oyunu kaybetmemek için en azından ikinci turda Meclis Başkanı İsmail Kahraman’ın yönetimi devralmasını planlıyor. AKP açısından, 133 sandalyeli CHP’den destek almadan referandum şartını kaldırmaya olanak yok. AKP, MHP ve CHP’nin toplam oyu 489’a ulaşıyor. Ancak ikinci turun cuma gününe planlanması, o gün için Antalya’da kamp organizasyonu olan CHP’nin tümden oylama dışı kalması olasılığını doğurdu. CHP yönetimi, bugünkü Danışma Kurulu’nda ikinci tur oylamanın 23 Mayıs Pazartesi günü yapılmasını talep edecek. AKP’nin cumada ısrar etmesi durumunda CHP görüşmeyi boykot etmeyi veya katılım düzeyini nöbetçi bir grupla sınırlamayı değerlendirecek.

Partilerin milletvekili sayıları

AKP’nin 317 milletvekili bulunurken CHP’nin milletvekili sayısı 133. Anayasa değişikliği için kabul oyu vermesi beklenen MHP’nin 40 milletvekili var. Oylamada ret demesine kesin gözüyle bakılan HDP’nin ise milletvekili sayısı 59. Ayrıca Meclis'te bir de bağımsız milletvekili bulunuyor. Atatürk posteri tartışmasının ardından CHP'den ihraç edilen Aylin Nazlıaka, bağımsız milletvekili olarak TBMM'de yer alıyor.