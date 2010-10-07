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Politika

DOKUNULMAZLIK DOSYALARI TBMM'DE TBMM (A.A)

07 Ekim 2010 21:30

-DOKUNULMAZLIK DOSYALARI TBMM'DE TBMM (A.A) - 07.10.2010 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da aralarında bulunduğu 10 milletvekilinin dokunulmazlığının kaldırılmasına dair Başbakanlık Tezkereleri, TBMM Başkanlığına sunuldu. Kılıçdaroğlu, CHP'li Suat Binici, BDP milletvekilleri Osman Özçelik, Özdal Üçer, Ayla Akat Ata, İbrahim Binici, Pervin Buldan, Şerafettin Halis, Mehmet Nezir Karabaş, Fatma Kurtulan'a ait 9 adet dokunulmazlık dosyası, TBMM Anayasa ve Adalet Karma Komisyonuna sevk edildi. Bu milletvekillerine ait 9 dokunulmazlık dosyasıyla birlikte toplam dokunulmazlık dosyası sayısı 712'e ulaştı. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu hakkındaki fezlekenin, Kılıçdaroğlu'nun, Tokat'ın Turhal ilçesinde 14 Haziran 2010 tarihinde, izinsiz olarak meydanda bulunan kişilere hitap ederek, Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun, ''yasaklara aykırı hareket'' başlıklı 28. maddesine muhalefetten dolayı düzenlendiği öğrenildi.

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