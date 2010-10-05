-DOKUNULMAZLIK DOSYALARI TBMM BAŞKANLIĞINDA TBMM (A.A) - 05.10.2010 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın da aralarında bulunduğu 21 milletvekiline ait dokunulmazlık dosyası, TBMM Başkanlığına sunuldu. Kılıçdaroğlu, CHP'nin Ankara milletvekilleri Önder Sav ve Yılmaz Ateş, Konya Atilla Kart, İstanbul Milletvekili Bayram Meral, AK Parti Kütahya Milletvekili Soner Aksoy, MHP Kocaeli Milletvekili Cumali Durmuş ile BDP'li Diyarbakır milletvekilleri Demirtaş ve Gültan Kışanak, Iğdır Milletvekili Pervin Buldan, Mardin Milletvekili Emine Ayna, İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel, Siirt Milletvekili Osman Özçelik, Batman milletvekilleri Bengi Yıldız ve Ayla Akat Ata, Van milletvekilleri Fatma Kurtulan ve Özdal Üçer, Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Binici, Şırnak milletvekilleri Sevahir Bayındır ve Hasip Kaplan, Tunceli Milletvekili Şerafettin Halis'in, yasama dokunulmazlıklarının kaldırılması hakkındaki Başbakanlık Tezkereleri, TBMM Anayasa-Adalet Karma Komisyonuna sevk edildi. Bu dosyalarla birlikte TBMM'ye ulaşan dokunulmazlık dosyası sayısı 703'e ulaştı.