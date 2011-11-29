-Dokunulmazlık dosyaları -11 milletvekiline ait 10 dokunulmazlık dosyası, TBMM Başkanlığına sunuldu TBMM (A.A) - 29.11.2011 - AK Parti, CHP, BDP ve bağımsız 11 milletvekiline ait 10 dokunulmazlık dosyası, TBMM Başkanlığına sunuldu. BDP Genel Başkanı ve Hakkari Milletvekili Selahattin Demirtaş, BDP İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel, BDP Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Binici, BDP Van Milletvekili Özdal Üçer, BDP Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan, BDP Muş Milletvekili Sırrı Sakık, CHP Tunceli milletvekili Hüseyin Aygün, Mardin Bağımsız Milletvekili Ahmet Türk, AK Parti Balıkesir Milletvekilleri Mehmet Cemal Öztaylan ve Ahmet Edip Uğur ile AK Parti İstanbul Milletvekili Feyzullah Kıyıklık'ın yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkındaki Başbakanlık tezkereleri, Anayasa ve Adalet Karma Komisyonuna sevkedildi. Bu dosyalarla birlikte TBMM'ye gelen dokunulmazlık dosyası sayısı 561'e ulaştı. Bu dosyaların 481'ini, 23. Dönem'den kalanlar oluşturuyor. (MEL-MAH)