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Yaşam

Dokunma hissi yaratan ekran

Kuantum fiziğinden faydalanılarak geliştirilen bir teknolojiyle üretilecek cihazların ekranları dokunma hissi yaratacak.

10 Şubat 2010 02:00

T24 - Kuantum fiziğinden faydalanılarak geliştirilen bir teknolojiyle üretilecek elektronik cihazların ekranları dokunma hissi yaratacak.

Bir İngiliz firması tarafından geliştirilen ve "Quantum Tunnelling composite" olarak tescil edilen teknoloji, örneğin, uzun bir liste veya web sayfası aşağı indirilmek istendiğinde dokunmatik ekrana ya da dokunmatik klavyeye daha çok basmak yeterli olacak.

Yeni teknolojinin, elde taşınan cep telefonu gibi cihazlardan oyun konsollarına veya GPS cihazlarına kadar uygulaması olabilecek.

Dokunma hissi yaratan yeni teknoloji sayfa kaydırma dışında, ekranda "3. boyut" da oluşturabilecek. Şu anki "2 boyutlu" sayfa uygulamalarının aksine, yeni teknolojiyle parmak dokunması sayesinden tek bir sayfadaki uygulamalar tiplerine göre gruplandırılabilecek ve istenen uygulama seçilebilecek.

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