Dökülen saçlarınızı geri kazanmanız mümkün

Her elinizi saçınıza attığınızda moraliniz mi bozuluyor? Saç dökülmesi çözümsüz değil...



Dermatoloji Uzmanı Dr. Neslihan Dolar; saç dökülmesi ve tedavi yollarıyla ilgili bilgi verdi:



Saç dökülmesi problemi erkeklerde daha sık görülmekle beraber, hem erkek hem de kadınları etkileyen bir durumdur. Bu durum birçok faktörle ilgilidir. Başta genetik yatkınlıklar olmakla birlikte; hormonal, aşırı androjen miktarı (erkek tipi saç dökülmesi), gebelik, emzirme, menopoz dönemi, tiroit hastalıkları, şeker hastalığı, saçlı deri kan akımının zayıf olması, beslenme bozuklukları, aşırı kilo alımı ve ani kilo kaybı, uygun olmayan diyetler, vitamin-mineral eksiklikleri, bazı ilaçlar, kronik hastalıklar (kan hastalıkları, maligniteler, enfeksiyon hastalıkları vs.), saça uygulanan mekanik ve kimyasal işlemler ve psikolojik stres sayılabilir. Ayrıca saç kıran, mantar hastalıkları gibi saçlı derinin primer hastalıkları da saç kaybına neden olabilir.



Saç dökülmesinin tedavisi, öncelikle doğru tanıyı gerektirir. Bu yüzden saç dökülmesi ve seyrelmesi şikâyeti olan herkes öncelikle bir dermatoloji uzmanı tarafından değerlendirilmelidir. Saç dökülmesi ve saç kalitesindeki değişimin tedavisine yönelik yaklaşımda, öncelikle nedene yönelik eksikliklerin giderilmesi ve aşırı hormonal aktivitenin engellenmesine yönelik çeşitli tedavi modelleri arasında ‘saç mezoterapisi’ parlayan bir yıldız olarak yerini almıştır.



Mezoterapi, etkinliği bütün dünyada kanıtlanmış geleneksel bir tıp yöntemidir. Birçok ülkede uygulanıyor olması, her gün binlerce doktorun hastalarına uygulaması, yararlı bir yöntem olduğunun en güçlü kanıtıdır.



Dökülmeyi durdurur



Mezoterapi, potansiyel olarak saç ekimine alternatiftir ve saç ekimine olan gerekliliği ortadan kaldırabilir. Saç mezoterapisi; saç dökülmesini durdurmak, var olan saçın kalitesini artırmak ve yeni saç çıkışlarını aktif hale getirmek için belli periyotlarla saçlı deriye uygulanan bir tedavi şeklidir.



Saç mezoterapisi ile; saç gelişimi için önemli vitaminler, aminoasit ve minerallerle hazırlanan özel kokteyller direkt olarak kıl köklerine iletilmekte, damar düzenleyici ajanların etkisiyle kılların daha iyi beslenmesi ve gelişmesi sağlanmakta ve androjenleri nötralize edici ajanlarla kılların minyatürizasyonu engellenebilmektedir.



Yan etkisiz yöntem



Bu yöntemin diğer klasik ilaç tedavilerine göre üstünlüğü, yan etki riski olmaksızın ağızdan ilaç takviyesine gerek kalmadan, sorunlu bölgenin direkt tedavisi ile etkili sonuçlar alınmasıdır.



Uzmanına yaptırın



Saç mezoterapisinin hem erkeklerde hem de kadınlarda yeniden saç gelişimi üzerinde olumlu etkileri gösterilmiştir. Genellikle daha ilk seanslarda saç dökülmesi durmakta ve yeni saç çıkımı sağlanabilmektedir. Ancak saçların kalıcılığı açısından devamlılık gereklidir. Başlangıçta sık seanslar gerekebilmekle beraber, idame tedavilerde uygulama aralığı uzamaktadır.



Saç mezoterapisi; uzman ellerde deri dezenfeksiyonuna dikkat edildiği ve uygun formülasyonlar kullanıldığı takdirde oldukça güvenli ve etkili bir yöntemdir.