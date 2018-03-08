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'Doktoruz' diyerek dolandırdılar

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da otomobilini satmak için internete ilan veren Şevket C

08 Mart 2018 15:18

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA\'da otomobilini satmak için internete ilan veren Şevket C. (28), kendilerini \'doktor\' olarak tanıtan 1\'i kadın 2 kişi tarafından dolandırıldı.
Olay, Muratpaşa ilçesi Çağlayan Mahallesi\'nde meydana geldi. Şevket C., 90 bin lira değerindeki otomobilini satmak için internete ilan verdi. Kendisini \'Hakan\' ve \'üniversite hastanesinde doktor\' olarak tanıtan kişi, otomobili Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nde doktor olan kız kardeşinin üzerine alacağını belirterek, Şevket C. ile buluştu. İkili, sözde doktor olan kız kardeş Aydan Bilim\'i de hastane önünden alarak notere gitti. Parayı havale edeceğini belirten Hakan adlı şüpheli noterden ayrılırken otomobilin satış işlemi Aydan Bilim\'in üzerine yapıldı. Şevket C., paranın uzun süre havale edilmemesi üzerine Aydan Bilim\'e durumu aktardı. Aydan Bilim ise para işiyle kendisinin değil kardeşinin ilgilendiğini söyleyerek otomobille noterden ayrıldı.
Şevket C.\'nin dolandırıcılık şikayetinin ardından harekete geçen Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Aydan Bilim\'in bir parkta olduğunu belirledi. Gözaltına alınan ve ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen Aydan Bilim, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Polis, kendisini Hakan olarak tanıtan şüpheliyi arıyor.

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