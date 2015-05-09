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Yaşam

'Doktorun genital bölgeye dokunması cinsel saldırı değil'

Üsküdar'da bir hastanede tedavi gören kadının 'cinsel taciz' iddiası haksız bulundu

09 Mayıs 2015 11:06

İstanbul Üsküdar’da kuyruksokumunda oluşan apseyi tedavi ettirmek amacıyla hastaneye giden genç kadın, muayenede doktorun ‘genital bölgesine dokunarak’ cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla şikâyette bulundu.

Üsküdar 3’üncü Asliye Ceza Mahkemesi, doktora 2 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Yargıtay 14’üncü Ceza Dairesi, mahkûmiyet kararını onadı. Ancak Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, itiraz etti. İtirazda, sanığın hastasının genital bölgesini elle muayene etmesinin olağan olduğu savunuldu. Yargıtay Ceza Genel Kurulu’na da Başsavcılığın itirazını kabul ederek doktorun ‘dokunmasının’ cinsel saldırı olmadığına hükmetti.

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