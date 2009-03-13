Doktoru yüzünden mi öldü?

Aşırı dozda ilaç almaktan 2007 yılında yaşamını yitiren eski Playboy güzeli Anna Nicole Smith'in eski erkek arkadaşı ve 2 doktor, Smith'e binlerce reçeteli ilaç vermekle suçlandı.



Savcılar, Dr Sandeep Kapoor ve Dr Khristine Eroshevich'in komplo kurmak ve sahte reçete hazırlamakla suçlandığını; doktorların, aralarında teskin ediciler bulunan ilaçları, bunları eski Playboy güzeline içiren Smith'in eski erkek arkadaşı Howard K. Stern'e verdiklerini iddia etti.



California Başsavcısı Jerry Brown, yaptığı açıklamada, bu kişilerin, 2004 yılının haziran ayından 2007 yılının ocak ayına kadar çoğu zaman geçerli bir tıbbi amacı olmaksızın, Anna Nicole Smith'e aşırı derecede ve tekrar tekrar binlerce reçeteli ilaç sağladığını bildirdi.



Brown'un sözcüsü Scott Gerber, Stern ve Kapoor'un dün gece teslim olduğunu, Eroshevich'in de pazartesi günü teslim olacağını kaydetti.



Anna Nicole Smith'in 8 Şubat 2007 tarihinde Florida'daki bir otelde hayatını kaybetmesi ve bir gün milyonlarca dolarlık mirasın sahibi olacak 6 aylık kızı Dannielynn'in velayet davası, basın tarafından yoğun ilgiyle izlenmişti.



Smith'in eski erkek arkadaşı Howard K. Stern, başta Dannielynn'in babası olduğunu iddia etmiş, DNA testleri, gerçek babanın eski erkek arkadaşlarından Larry Birkhead olduğunu göstermişti.

