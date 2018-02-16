T24 LogoT24 Logo
Gündem

DOKTORU SOKAK ORTASINDA BIÇAKLAYIP SOPAYLA DÖVDÜLER 

Haber-Kamera: İbrahim AKTÜRK / İstanbul DHA Bahçelievler'de, görevli olduğu sağlık merkezinden çıkıp evine giden doktor Ebubekir Aslan, 3 kişinin bıçaklı ve sopalı saldırısına uğradı

16 Şubat 2018 23:27

Haber-Kamera: İbrahim AKTÜRK / İstanbul DHA
Bahçelievler\'de, görevli olduğu sağlık merkezinden çıkıp evine giden doktor Ebubekir Aslan, 3 kişinin bıçaklı ve sopalı saldırısına uğradı. Yaralanan doktor hastaneye kaldırıldı. Doktor Aslan\'ın, bıçaklanmadan dakikalar önce bir bakkal dükkanına girerek alışveriş yaptığı görüntüler güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, saat 17.00 sıralarında, Zafer Mahallesi Babil Sokak üzerinde meydana geldi. Bahçelievler 1 No\'lu Göçmen Sağlık Birimi\'nde görevli 43 yaşındaki doktor Ebubekir Aslan, mesai bitimi sağlık merkezinin hemen karşısındaki bakkal dükkanına uğradı. Alışveriş yapıp buradan ayrılan Aslan, evine doğru yürümeye başladı. Kendisini takip eden 3 kişi, Aslan\'ı sokakta durdurdu ve bacağından bıçakladı. Saldırganlar, Ebubekir Aslan\'ı sopayla da darp ettikten sonra kaçtı. 

SAĞLIK DURUMU İYİ
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan doktoru Bahçelievler Devlet Hastanesi\'ne kaldırdı. Doktorun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Sağlık merkezinin karşındaki bakkalı işleten Hidayet Aşkın Ayhan, doktor Ebubekir Aslan\'ın olaydan dakikalar önce alışveriş yaptığını, ellerinde sopalar bulunan saldırganların da 3 kişi olduğunu belirtti.

SALDIRIDAN DAKİKALAR ÖNCE...
Ebubekir Aslan\'ın, olaydan önce bir bakkal dükkanına girip alışveriş yaptığı anlar da güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, kapüşonlu olduğu görülen Aslan bakkala girip alışveriş yaptıktan sonra evine doğru yola çıkıyor.

POLİS SALDIRGANLARI ARIYOR
Olay yerinde incelemelerde bulunan polis ekipleri, saldırganların yakalanması için çalışma başlattı. 

Görüntü Dökümü:
--------------------------
GÜVENLİK KAMERASI
///////////////////////////////////
-Doktorun bakkala girişi
-Alışveriş yapması
-Dükkandan çıkması
-Çıktıktan sonra duraksayıp yoluna devam etmesi

AKTÜEL GÖRÜNTÜLER
//////////////////////////////////////////
-Doktorun çalıştığı sağlık merkezinden görüntü
-Olay yerinden görüntü
-Güvenlik şeridiyle kapatılan olay yeri
-Polis ekiplerinden detay görüntüler
-Görgü tanıklarıyla röportaj 
-Detaylar

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

HaberKameraAKTÜRKDHA BahçelievlerEbubekir AslanYaralananDoktor AslanOlayZafer Mahallesi Babil SokakBahçelievlerNo Göçmen Sağlık BirimiAlışverişAslanKendisiniSaldırganlar Ebubekir AslanDURUMUBahçelievler Devlet

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Silah ve zor kullanma' yetkisi gündemde: Kimlik kontrolü sonrası sosyal...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

Abdulkadir Selvi: Şeyma Subaşı Erzurumlu Acun Ilıcalı’yı yakmıştı, ablası ise Erzurum’da Ekrem İmamoğlu’nu...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24