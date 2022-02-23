Doktoru darp eden Feray Y’den ilginç savunma: “Doktor bana saldırdı”

Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Nöroloji Uzmanı Dr. Ebru Ergin Bakar’ı darp eden şüpheli Feray Y., 3359 sayılı kanunun 12’nci maddesi gereğince ‘görevi başındaki doktoru kasten yaralama’ suçuyla tutuklandı. Feray Y. ifadesinde, Bakar’ın kendisine saldırdığını öne sürdü. Feray Y, “Kullandığım ilaçlarımı göstermek için ilaçlarımla birlikte odasına adım attım. Ancak tam ben masanın üzerine ilaçlarımı koyarken bana saldırdı. Benim ellerimin üzerini tutarak tırnaklarıyla çizdi. Kendisine doğru çekip suratımı da çizmek istemişti ki ben kendimi geri çekip elinden kurtuldum” dedi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, doktor Ebru Ergin Bakar’ın uğradığı saldırıya ilişkin soruşturma başlatmış, bu kapsamda Bakar’ı darp eden Feray Y. gözaltına alınmıştı. Feray Y, emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesine getirildi. Burada savcılık sorgusu yapılan şüpheli daha sonra tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Feray Y, emniyetteki ifadesinde suçlamaları reddetti. Migren ve fibromiyalji rahatsızlıkları nedeniyle düzenli olarak raporla alınan ilaçlardan kullandığını, bu ilaçları yazdırabilmek için Yenimahalle Semt Polikliniğe gittiğini kaydeden Feray Y, Doktor Ebru Ergin Bakar'ın odasının önünde bir süre beklediğini, daha sonra kapıyı çaldığını ancak doktorun odasında bulunmadığını söyledi.

Feray Y, yarım saat sonra doktor Bakar’ın geldiğini belirterek, şunları söyledi:

“Doktor hanımın geldiğini görünce, kapsının çalarak randevum olduğunu söyleyecektim ki doktor olan bu şahıs ne mesleğine ne de insanlığa uymayacak şekilde bağırıp 'Ne giriyorsun kim sana gir dedi, çabuk odamdan çık' diyerek bağırmaya başladı. Halbuki ben odaya dahi girmemiştim, kapısının önünde duruyordum. Ancak doktor böyle bağırınca ani refleksle korkup hemen dışarı çıktım, sonra koridorda bulunan üzerinde doktor önlüğü bulunan bir şahıs, 'Her zamanki hali, onun sinirleri bozuk sen idare et' dedi."

“Doktor saldırdı” savunması

Kapıda bir süre daha beklediğini, sonrasında doktor Bakar'ın sırası gelmesine rağmen kendisinden sonra gelen üç hastayı muayene etmesine karşın kendisini bilerek beklettiğini öne süren Feray Y, şöyle devam etti:

“Kimse kalmayınca da mecburen beni içeri çağırdı. Bana art niyetli davrandı, ilaçlar için rapor getirmemi istedi. Dışarda bekleyen eşimin yanına giderek, doktorun rapor istediğinin herhangi bir eczaneden çıkartabileceğini söyledim. Eşim eczaneye gitti ben yine doktor hanımın kapısının önünde beklerken, kullandığım ilaçlarımı göstermek için ilaçlarımla birlikte odasına adım attım. Ancak tam ben masanın üzerine ilaçlarımı koyarken bana saldırdı. Benim ellerimin üzerini tutarak tırnaklarıyla çizdi. Kendisine doğru çekip suratımı da çizmek istemişti ki ben kendimi geri çekip elinden kurtuldum.

Kendisi düştü

Bu esnada beni güçlü çektiği için geri geri dengesini kaybedip sandalyesiyle birlikte yere düştü. Sonra bağırmaya başladı. Bu esnada odada bulunan güvenlik görevlisi beni dışarı çıkardı. Polisler gelince birlikte karakola gittik, bana bağırıp çağıran üzerime saldırıp ellerimi yaralayan görevini yapmayan ve kötüye kullanan ayrıca beni aşağılayan doktordan şikâyetçiyim.”

“Başımı duvara vurdu, beyin kanaması riskim var”

Doktor Ebru Ergin Bakar ise ifadesinde, başından geçenleri şöyle aktardı:

“Olay günü hastaneye bağlı Yenimahalle Semt Polikliniğinde görevliydim. Saat 10.55 sıralarında Feray Y. eşiyle birlikte muayene olmak için odama geldi. Benden ilaç yazmamı istedi ancak talep ettiği ilaçların psikiyatrik ilaçlar olması nedeniyle yazma yetkim olmadığını söyledim. Feray Y. 'Benim psikiyatri raporum var bana yazabilirsin' dedi. Ben ise 'raporunuz varsa gidin getirin ilacınızı yazayım' dedim. Rapor getirmek için odadan çıktılar. Daha sonra Feray Y'nin sisteme tanısını yazdığım esnada odama, bağırarak geldi. Odamda koltuğumda oturduğum esnada, arkam dönüktü, saçlarımdan tutarak, 3-4 kez başımı masaya vurdu. Neye uğradığımı şaşırdım. Hastanın çekmesiyle yere düştüm. Başımın arkasını yere vurdum. Yerdeyken o şahıs üzerime çıktı, nefes almamı engelledi. Bacaklarıyla kollarıma bastırarak, burun kısmımla göğüs kısmımın arasına oturarak başımı tutup çevirerek 5-6 kez kafamı duvara vurdu. Sonrasında güvenlik görevlileri gelerek şahsı odadan çıkardılar."

Bakar, ifadesinde ayrıca halen hastanede müşahede altında bulunduğunu ve beyin kanaması riskinin devam ettiğini belirtti.

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